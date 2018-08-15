Британские ВВС перехватили шесть российских бомбардировщиков над Черным морем

Источник: AP 2018

В сообщении британских ВВС, распространенном в среду, говорится, что на перехват российским бомбардировщикам 13 августа вылетали дислоцированные в Румынии истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании.

При приближении британских истребителей самолеты ВВС РФ повернули в сторону Крымского полуострова, подчеркивается в сообщении. Также королевские военно-воздушные силы Великобритании отмечают повышенную активность российской военной авиации в этом районе в ночь накануне перехвата.