Британские ВВС перехватили шесть российских бомбардировщиков над Черным морем
Москва. 15 августа. INTERFAX.RU — Королевские
Москва. 15 августа. INTERFAX.RU — Королевские
В сообщении британских ВВС, распространенном в среду, говорится, что на перехват российским бомбардировщикам 13 августа вылетали дислоцированные в Румынии истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании.
При приближении британских истребителей самолеты ВВС РФ повернули в сторону Крымского полуострова, подчеркивается в сообщении. Также королевские
Всего на румынской авиабазе «Михаил Когелничану» дислоцированы четыре британских Typhoon. Сколько из них приняли участие в перехвате, не уточняется.