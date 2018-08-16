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02:10 (мск), источник: ТАСС

США ввели санкции в отношении российской компании «Профинет» из-за КНДР

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/ — В санкционный список также попали китайская и сингапурская компании.

Власти США ввели санкции в отношении российской компании «Профинет» и ее генерального директора Василия Колчанова из-за КНДР. Об этом говорится в пресс-релизе минфина США, распространенном в среду.

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В заявлении ведомства говорится, что работающая в Находке, Владивостоке и Славянке морская транспортная компания «Профинет» шесть раз оказывала услуги судам под флагами КНДР, включая суда, находящиеся под санкциями, которые перевозили нефтепродукты. «“Профинет” продолжила оказывать бункеровочные услуги, хотя сотрудники компании знали, что действуют санкции в отношении нефтяного сектора КНДР», — говорится в заявлении.

В санкционный список также попали китайская компания Dalian Sun Moon Star International и сингапурская SimSMS, которые, как утверждает минфин США, совместно помогали поставлять в КНДР незаконную продукцию.

В отношении КНДР действует самый суровый на сегодняшний день санкционный режим, предусматривающий в том числе финансовые санкции, оружейное эмбарго, запрет на поставки ракетного топлива, оборудования и материалов двойного назначения, а также экспорт из страны угля, железа, свинца, морепродуктов и другой продукции.

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