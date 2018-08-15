Минобороны опровергло сообщения о перехвате Британией российских Су-24

Речь идет об инциденте, который, по словам Лондона, произошел 13 августа. Британские истребители поднимались в воздух с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану», чтобы сопроводить российские самолеты, поскольку они якобы находились возле воздушного пространства НАТО.

Как указывают в Минобороны, в тот день четыре самолета морской авиации Черноморского флота (ЧФ) выполняли учебные полеты над морем. При этом среди них не было ни одного Су-24, отмечает ТАСС.