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22:15 (мск), источник: Известия

Минобороны опровергло сообщения о перехвате Британией российских Су-24

Минобороны России опровергло сообщение британских ВВС о том, что они перехватили шесть российских бомбардировщиков Су-24 над акваторией Черного моря.

Речь идет об инциденте, который, по словам Лондона, произошел 13 августа. Британские истребители поднимались в воздух с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану», чтобы сопроводить российские самолеты, поскольку они якобы находились возле воздушного пространства НАТО.

Как указывают в Минобороны, в тот день четыре самолета морской авиации Черноморского флота (ЧФ) выполняли учебные полеты над морем. При этом среди них не было ни одного Су-24, отмечает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что после выполнения полетного задания на расстоянии 30 км был замечен военный самолет одной из стран НАТО. Воздушное судно не совершало никаких маневров, от маршрута не откланялось и к российским машинам не приближалось.

Минобороны также заверило, что полеты самолетов морской авиации ЧФ строго соответствуют международным правилам использования воздушного пространства и не нарушают границ других государств, указывает «РИА Новости».

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