Минобороны опровергло сообщения о перехвате Британией российских Су-24
Минобороны России опровергло сообщение британских ВВС о том, что они перехватили шесть российских бомбардировщиков Су-24 над акваторией Черного моря.
Минобороны России опровергло сообщение британских ВВС о том, что они перехватили шесть российских бомбардировщиков Су-24 над акваторией Черного моря.
Речь идет об инциденте, который, по словам Лондона, произошел 13 августа. Британские истребители поднимались в воздух с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану», чтобы сопроводить российские самолеты, поскольку они якобы находились возле воздушного пространства НАТО.
В ведомстве рассказали, что после выполнения полетного задания на расстоянии 30 км был замечен военный самолет одной из стран НАТО. Воздушное судно не совершало никаких маневров, от маршрута не откланялось и к российским машинам не приближалось.
Минобороны также заверило, что полеты самолетов морской авиации ЧФ строго соответствуют международным правилам использования воздушного пространства и не нарушают границ других государств, указывает «РИА Новости».