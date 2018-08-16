Пастора не вернем: Эрдоган не испугался санкций США
Турция отказалась выдать США арестованного американского пастора.
Турция отказалась выдать США арестованного американского пастора.
Турецкий суд отказался освободить американского пастора Эндрю Брансона
Турецкий суд отклонил ходатайство защиты, которая добивается освобождения американского пастора Эндрю Брансона и права для него выехать из страны. Однако у защиты пастора теперь есть возможность подать апелляцию на это решение в верховный суд страны, отмечает Reuters.
15 августа истекает срок ультиматума Белого дома, который ранее заявил, что в случае если пастор не будет освобожден, то Турцию ожидают новые санкции. Вашингтон считает, что Анкара арестовала Брансона из мести, так как желает добиться от США выдачи проповедника Фетхуллаха Гюллена — его Турция обвиняет в организации попытки государственного переворота летом 2016 года.
Отрицательное решение турецкой стороны говорит о том, что Эрдоган пока не собирается сдаваться перед лицом новых санкций.
Реджеп Тайип Эрдоган будет сопротивляться любому давлению, насколько это возможно, чтобы спасти лицо.
Эксперт предрекает, что «конфронтация в том, что касается заявлений и угроз, только усилится».
Обе стороны наращивают санкционное давление друг на друга: Вашингтон ввел пошлины на сталь и алюминий, Анкара — дополнительные пошлины на ряд американских товаров. Новые турецкие ограничения уже коснулись таких товаров, как автомобили и табачные изделия.
Кроме того, Эрдоган приказал заморозить все имеющиеся в стране счета глав минюста и МВД Соединенных Штатов. Такие действия связаны с введенными 1 августа американской стороной санкциями против турецких министров.
Так, турецкому президенту потребовалось несколько месяцев для извинений перед Россией за сбитый турецкими военными российский Су-24 в 2015 году. Извиниться Эрдогана вынудили серьезные проблемы с резким падением доходов от туризма из России.
При этом часть турецкого бизнеса, серьезно пострадавшая от американских санкций, призывает стороны к компромиссу.
Однако пока турецкий лидер не склонен прислушиваться к советам, хотя, по мнению обозревателей The Washington Post, он играет в «заведомо проигрышную игру». На фотографии, которой проиллюстрирован материал, издание опубликовало надпись «С такими друзьями, как эти». Это часть известной пословицы, которая полностью на русский манер звучит так: «С такими друзьями и врагов не надо».
По мнению обозревателя радиостанции «Немецкая волна» Седа Седара, конфликт Анкары и Вашингтона становится «опасным». Журналист убежден, что Турция и США как члены НАТО должны оставаться союзниками. «Но если дело Брансона не будет разрешено, напряженность с США не будет уменьшаться, политический климат в Турции останется неустойчивым. По этой причине Эрдоган должен отправить Брансона домой. Чем раньше Анкара сделает это, тем лучше для всех, особенно для Турции», — пишет обозреватель.
База «Инджирлик», которая находится на территории Турции со времен «холодной войны», имеет важное значение для США — с нее, в частности, осуществляются боевые вылеты в Сирию. На базе служат 1,5 тыс. солдат и офицеров из числа 2,2 тыс. военных и гражданских лиц США в Турции. Именно здесь делал в 1960 году остановку американский
Если США уйдут из Турции, базу могут принять новые страны НАТО — такие как Болгария и Румыния, однако пока речь об этом не идет. В то же время желание создать беспокойство для персонала базы у Анкары есть. В начале августа группа турецких юристов отправила иски в суды страны с требованием арестовать нескольких американских военных, которых они считают причастными к попытке военного переворота в Турции в 2016 году.
Стоит отметить, что турецкие власти предпринимали попытку закрыть американскую базу в 1975 году, когда США ввели оружейное эмбарго против Турции в связи с вторжением на Кипр.
В условиях давления США Эрдоган демонстрирует все больший интерес к общению с европейскими партнерами — например, канцлером Германии Ангелой Меркель, отношения с которой у него были весьма натянутыми. В среду Меркель и Эрдоган провели телефонный разговор, обсудив как ситуацию в Сирии, так и двусторонние отношения. В сентябре Эрдоган должен приехать в Германию, и этот визит для него будет иметь особенное значение как возможность показать себя Европе в качестве политика, который смог выдержать давление США.
Вашингтон до конца 15 августа по своему календарному времени еще может ожидать положительного решения по проблеме Брансона, однако позже, вероятно, предпримет дальнейшие меры.