Пастора не вернем: Эрдоган не испугался санкций США

Источник: AP 2018

Турецкий суд отказался освободить американского пастора Эндрю Брансона из-под домашнего ареста несмотря на то, что 15 августа истекает срок ультиматума США. В случае если гражданин США не будет освобожден, Вашингтон обещал Анкаре новые санкции.

Американские СМИ предрекают, что Эрдоган проиграет битву с президентом США Дональдом Трампом, однако турецкий президент, чтобы сохранить лицо, судя по всему, будет сопротивляться до последнего.

Турецкий суд отклонил ходатайство защиты, которая добивается освобождения американского пастора Эндрю Брансона и права для него выехать из страны. Однако у защиты пастора теперь есть возможность подать апелляцию на это решение в верховный суд страны, отмечает Reuters.

15 августа истекает срок ультиматума Белого дома, который ранее заявил, что в случае если пастор не будет освобожден, то Турцию ожидают новые санкции. Вашингтон считает, что Анкара арестовала Брансона из мести, так как желает добиться от США выдачи проповедника Фетхуллаха Гюллена — его Турция обвиняет в организации попытки государственного переворота летом 2016 года.

Отрицательное решение турецкой стороны говорит о том, что Эрдоган пока не собирается сдаваться перед лицом новых санкций.

Реджеп Тайип Эрдоган будет сопротивляться любому давлению, насколько это возможно, чтобы спасти лицо. Теодор Карасик ведущий эксперт Gulf State

Эксперт предрекает, что «конфронтация в том, что касается заявлений и угроз, только усилится».

Обе стороны наращивают санкционное давление друг на друга: Вашингтон ввел пошлины на сталь и алюминий, Анкара — дополнительные пошлины на ряд американских товаров. Новые турецкие ограничения уже коснулись таких товаров, как автомобили и табачные изделия.

Кроме того, Эрдоган приказал заморозить все имеющиеся в стране счета глав минюста и МВД Соединенных Штатов. Такие действия связаны с введенными 1 августа американской стороной санкциями против турецких министров.

Жесткую позицию Турции американские СМИ связывают во многом с личностью самого Эрдогана, который, как и Трамп, является авторитарным лидером и не склонен идти на компромиссы.

Так, турецкому президенту потребовалось несколько месяцев для извинений перед Россией за сбитый турецкими военными российский Су-24 в 2015 году. Извиниться Эрдогана вынудили серьезные проблемы с резким падением доходов от туризма из России.

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При этом часть турецкого бизнеса, серьезно пострадавшая от американских санкций, призывает стороны к компромиссу. Турецко-американский деловой совет увещевает Анкару и Вашингтон вернуться к диалогу. «Мы считаем, что все текущие проблемы могут быть решены посредством дипломатии, основанной на взаимном уважении прав и интересов каждой стороны и при содействии двух президентов, которые окажут свое содействие», — говорится в письме, опубликованном на сайте организации 14 августа.

Если друг Эрдоган

Однако пока турецкий лидер не склонен прислушиваться к советам, хотя, по мнению обозревателей The Washington Post, он играет в «заведомо проигрышную игру». На фотографии, которой проиллюстрирован материал, издание опубликовало надпись «С такими друзьями, как эти». Это часть известной пословицы, которая полностью на русский манер звучит так: «С такими друзьями и врагов не надо».

Трамп и Эрдоган пока избегают персональных нападок друг на друга, однако турецкий президент дает понять, что в отличие от президента США обладает большими полномочиями в принятии решений.

По мнению обозревателя радиостанции «Немецкая волна» Седа Седара, конфликт Анкары и Вашингтона становится «опасным». Журналист убежден, что Турция и США как члены НАТО должны оставаться союзниками. «Но если дело Брансона не будет разрешено, напряженность с США не будет уменьшаться, политический климат в Турции останется неустойчивым. По этой причине Эрдоган должен отправить Брансона домой. Чем раньше Анкара сделает это, тем лучше для всех, особенно для Турции», — пишет обозреватель.

Как ранее отмечал в беседе с «Газетой.Ru» тюрколог Юрий Мавашев, поворотным моментом в отношениях Турции и США стал бы вывод американской военной базы из Турции.

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База «Инджирлик», которая находится на территории Турции со времен «холодной войны», имеет важное значение для США — с нее, в частности, осуществляются боевые вылеты в Сирию. На базе служат 1,5 тыс. солдат и офицеров из числа 2,2 тыс. военных и гражданских лиц США в Турции. Именно здесь делал в 1960 году остановку американский пилот-разведчик Гарри Пауэрс перед миссией по съемке военных объектов в СССР, где он был сбит.

Если США уйдут из Турции, базу могут принять новые страны НАТО — такие как Болгария и Румыния, однако пока речь об этом не идет. В то же время желание создать беспокойство для персонала базы у Анкары есть. В начале августа группа турецких юристов отправила иски в суды страны с требованием арестовать нескольких американских военных, которых они считают причастными к попытке военного переворота в Турции в 2016 году.

По мнению Карасика, «главный вопрос — что может произойти в военных отношениях между США и Турцией в военной сфере и насколько они могут быть затронуты кризисом».

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Стоит отметить, что турецкие власти предпринимали попытку закрыть американскую базу в 1975 году, когда США ввели оружейное эмбарго против Турции в связи с вторжением на Кипр.

В условиях давления США Эрдоган демонстрирует все больший интерес к общению с европейскими партнерами — например, канцлером Германии Ангелой Меркель, отношения с которой у него были весьма натянутыми. В среду Меркель и Эрдоган провели телефонный разговор, обсудив как ситуацию в Сирии, так и двусторонние отношения. В сентябре Эрдоган должен приехать в Германию, и этот визит для него будет иметь особенное значение как возможность показать себя Европе в качестве политика, который смог выдержать давление США.