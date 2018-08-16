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00:26 (мск), источник: РИА Новости

Пенс посоветовал Турции не испытывать терпение Трампа

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс предупредил Турцию «не испытывать терпение Трампа» и призвал отпустить на свободу американского пастора Эндрю Брансона.

Источник: AP 2018

«Пастор Эндрю Брансон — невинный человек, удерживаемый в Турции. Президент и я продолжим твердо стоять на своем до тех пор, пока пастор Брансон не будет отпущен и не вернется к своей семье, друзьям и церкви в США», — написал Пенс у себя в Twitter.

В этой связи он заявил, что «Турции не следовало бы испытывать терпение президента Трампа, который намерен добиться возвращения домой в США американцев, которых несправедливо отправили в заключение в других странах».

Представитель Госдепартамента Хизер Науэрт, в свою очередь, отметила, что у США и Турции пока не запланированы встречи для обсуждения судьбы пастора.

«Дипломатические усилия продолжаются. Я уверена, что когда-нибудь в будущем мы будем обсуждать с турецким правительством дело пастора Брансона и других американцев», — добавила она.

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Отношения Турции и США

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в частности, из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. В начале августа Минфин США ввел санкции против главы Минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в «серьезных нарушениях прав человека».

Курс турецкой лиры достиг в минувший понедельник исторического минимума более чем в семь лир за доллар после того, как в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.

Инвесторы опасаются, что кризис в Турции может оказать влияние на развивающиеся рынки и банковский сектор Европы.

В начале года курс составлял почти 3,7 лиры за доллар.
Во вторник лира отыграла часть потерь. Курс доллара опустился к лире на семь процентов.

Турция в среду резко повысила пошлины на ряд американских товаров. Согласно указу президента страны Тайипа Эрдогана, введены дополнительные пошлины на импортируемые из США листовой табак в размере 60%, на алкоголь 140%, на автомобили до 120%, на косметические изделия до 60%, на рис 50%, на фрукты 20%. Пошлины повышены также на ряд других американских товаров. В соответствии с изменениями, размер ввозных пошлин увеличен вдвое.

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