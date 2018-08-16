Пенс посоветовал Турции не испытывать терпение Трампа
ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости.
ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости.
«Пастор Эндрю Брансон — невинный человек, удерживаемый в Турции. Президент и я продолжим твердо стоять на своем до тех пор, пока пастор Брансон не будет отпущен и не вернется к своей семье, друзьям и церкви в США», — написал Пенс у себя в Twitter.
Представитель Госдепартамента Хизер Науэрт, в свою очередь, отметила, что у США и Турции пока не запланированы встречи для обсуждения судьбы пастора.
«Дипломатические усилия продолжаются. Я уверена, что
Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в частности,
Курс турецкой лиры достиг в минувший понедельник исторического минимума более чем в семь лир за доллар после того, как в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.
В начале года курс составлял почти 3,7 лиры за доллар.
Во вторник лира отыграла часть потерь. Курс доллара опустился к лире на семь процентов.
Турция в среду резко повысила пошлины на ряд американских товаров. Согласно указу президента страны Тайипа Эрдогана, введены дополнительные пошлины на импортируемые из США листовой табак в размере 60%, на алкоголь 140%, на автомобили до 120%, на косметические изделия до 60%, на рис 50%, на фрукты 20%. Пошлины повышены также на ряд других американских товаров. В соответствии с изменениями, размер ввозных пошлин увеличен вдвое.