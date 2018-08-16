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02:37 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Трамп отозвал допуск к секретной информации у экс-главы ЦРУ Бреннана

Президент США Дональд Трамп отозвал допуск бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана к секретной информации. Как пояснила пресс-секретарь главы государства Сара Сандерс во время брифинга в Белом доме, президент пошел на такой шаг, чтобы предотвратить утечку секретных данных.

Источник: AP 2018
«Господин Бреннан поставил под вопрос свою объективность и репутацию. Он выдвигал необоснованные, возмутительные обвинения», — озвучила госпожа Сандерс заявление Дональда Трампа.
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Также господин Трамп рассматривает возможность отзыва доступа у экс-главы ФБР Джеймса Коми, бывшего директора Национальной разведки Джеймса Клэппера, бывшего главы ЦРУ Майкла Хайдена, бывшего помощника президента по национальной безопасности Сюзан Райс и экс-главы ЦРУ Эндрю Маккейба и др.

О намерении Дональда Трампа отозвать доступ у экс-главы ЦРУ сообщалось еще в конце июля. Сара Сандер объясняла это тем, что некоторые бывшие чиновники политизируют информацию, используя ее для критики президента, и зарабатываю миллионы долларов, передавая сведения СМИ.

Напомним, после переговоров Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным Джон Бреннан призвал к импичменту, обвинив главу государства в предательстве. Недовольство у бывшего главы ЦРУ вызвали заявления американского президента о доверии российскому.

Подробнее о критике в адрес господина Трампа — в публикации «Ъ FM».

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