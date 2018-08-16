Трамп отозвал допуск к секретной информации у экс-главы ЦРУ Бреннана
Президент США Дональд Трамп отозвал допуск бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана к секретной информации. Как пояснила
Президент США Дональд Трамп отозвал допуск бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана к секретной информации. Как пояснила
Также господин Трамп рассматривает возможность отзыва доступа у
О намерении Дональда Трампа отозвать доступ у
Напомним, после переговоров Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным Джон Бреннан призвал к импичменту, обвинив главу государства в предательстве. Недовольство у бывшего главы ЦРУ вызвали заявления американского президента о доверии российскому.
Подробнее о критике в адрес господина Трампа — в публикации «Ъ FM».