Трамп отозвал допуск к секретной информации у экс-главы ЦРУ Бреннана

Источник: AP 2018

«Господин Бреннан поставил под вопрос свою объективность и репутацию. Он выдвигал необоснованные, возмутительные обвинения», — озвучила госпожа Сандерс заявление Дональда Трампа.

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Также господин Трамп рассматривает возможность отзыва доступа у экс-главы ФБР Джеймса Коми, бывшего директора Национальной разведки Джеймса Клэппера, бывшего главы ЦРУ Майкла Хайдена, бывшего помощника президента по национальной безопасности Сюзан Райс и экс-главы ЦРУ Эндрю Маккейба и др.

О намерении Дональда Трампа отозвать доступ у экс-главы ЦРУ сообщалось еще в конце июля. Сара Сандер объясняла это тем, что некоторые бывшие чиновники политизируют информацию, используя ее для критики президента, и зарабатываю миллионы долларов, передавая сведения СМИ.

Напомним, после переговоров Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным Джон Бреннан призвал к импичменту, обвинив главу государства в предательстве. Недовольство у бывшего главы ЦРУ вызвали заявления американского президента о доверии российскому.