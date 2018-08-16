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05:49 (мск), источник: Известия

Белый дом прокомментировал ответные меры Турции на пошлины США

https://news.mail.ru/politics/34410693/Соединенные Штаты считают ошибкой введение Турцией пошлин на американские товары в ответ на повышение тарифов. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Источник: AP 2018

По ее словам, ответные меры Турции являются возмездием и вызывают сожаление. Также Сандерс отметила, что повышение тарифов на сталь и алюминий для Анкары не связаны с ситуацией вокруг ареста американского пастора Эндрю Брансона, пишет «Газета.ру».

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10 августа президент Трамп объявил о двукратном повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20 и 50% соответственно. В ответ Анкара в два раза увеличила пошлины на 22 вида товаров из США.

Кроме того, власти Турции пообещали отказаться от электронной продукции Соединенных Штатов и перейти на расчеты в нацвалюте со своими крупнейшими торговыми партнерами: Китаем, Россией, Ираном и Украиной.

Пастор Эндрю Брансон был арестован в Турции в 2016 году. Его обвиняют в шпионаже и связях с организацией ФЕТО, которую возглавляет исламский проповедник Фетхуллах Гюлен. Последнего Анкара считает причастным к попытке госпереворота двухлетней давности в республике. США требуют освободить своего гражданина. Во вторник президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что пастор всё еще не был отпущен на свободу.

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