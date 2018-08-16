Белый дом прокомментировал ответные меры Турции на пошлины США

Источник: AP 2018

По ее словам, ответные меры Турции являются возмездием и вызывают сожаление. Также Сандерс отметила, что повышение тарифов на сталь и алюминий для Анкары не связаны с ситуацией вокруг ареста американского пастора Эндрю Брансона, пишет «Газета.ру».

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10 августа президент Трамп объявил о двукратном повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20 и 50% соответственно. В ответ Анкара в два раза увеличила пошлины на 22 вида товаров из США.

Кроме того, власти Турции пообещали отказаться от электронной продукции Соединенных Штатов и перейти на расчеты в нацвалюте со своими крупнейшими торговыми партнерами: Китаем, Россией, Ираном и Украиной.