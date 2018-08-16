МИД Турции заявил о готовности Москвы к отмене виз
Россия готова отменить визовые ограничения для некоторых категорий граждан Турции. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.
Россия готова отменить визовые ограничения для некоторых категорий граждан Турции. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.
«Мы в принципе достигли договоренностей с Россией об отмене виз для предпринимателей и держателей официальных паспортов», — приводит слова турецкого министра телеканал ТРТ. Чавушоглу уточнил, что
По словам главы турецкого МИДа, между двумя странами также «достигнута принципиальная договоренность об упрощении виз для водителей большегрузных автомобилей».
С 15 апреля 2016 года Анкара ввела визовый режим для российских граждан со служебным паспортом, а в июне того же года расширила его в отношении профессиональных водителей и сопровождающих их лиц, имеющих российское гражданство и осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки в Турцию.