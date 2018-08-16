МИД Турции заявил о готовности Москвы к отмене виз

«Мы в принципе достигли договоренностей с Россией об отмене виз для предпринимателей и держателей официальных паспортов», — приводит слова турецкого министра телеканал ТРТ. Чавушоглу уточнил, что российско-турецкая рабочая группа обсудит данный вопрос после 24 августа, по окончании праздника Курбан-Байрам.

По словам главы турецкого МИДа, между двумя странами также «достигнута принципиальная договоренность об упрощении виз для водителей большегрузных автомобилей».