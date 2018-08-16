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04:18 (мск), источник: Известия

МИД Турции заявил о готовности Москвы к отмене виз

Россия готова отменить визовые ограничения для некоторых категорий граждан Турции. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

Источник: Reuters

«Мы в принципе достигли договоренностей с Россией об отмене виз для предпринимателей и держателей официальных паспортов», — приводит слова турецкого министра телеканал ТРТ. Чавушоглу уточнил, что российско-турецкая рабочая группа обсудит данный вопрос после 24 августа, по окончании праздника Курбан-Байрам.

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По словам главы турецкого МИДа, между двумя странами также «достигнута принципиальная договоренность об упрощении виз для водителей большегрузных автомобилей».

Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Турцией было подписано в 2010 году. Оно было приостановлено по инициативе Москвы с 1 января 2016 года после того, как Турция сбила российский бомбардировщик Су-24 на границе с Сирией.

С 15 апреля 2016 года Анкара ввела визовый режим для российских граждан со служебным паспортом, а в июне того же года расширила его в отношении профессиональных водителей и сопровождающих их лиц, имеющих российское гражданство и осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки в Турцию.

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