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06:41 (мск), источник: ТАСС

Экс-глава ЦРУ назвал отзыв у него допуска к гостайне попыткой наказания за критику Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/ — При этом в Белом доме решение президента объяснили желанием предотвратить утечки.

Источник: AFP 2018
Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан считает, что решение президента США Дональда Трампа отозвать у него допуск к секретной государственной информации является частью усилий главы Белого дома по подавлению свободы слова и наказанию тех, кто критикует его политику. Об этом Бреннан заявил в среду на своей странице в Twitter.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент отозвал у Бреннана доступ к секретной информации. Она отметила, что Трамп пошел на этот шаг, чтобы предотвратить утечки такого рода данных. Кроме того, по ее словам, президент рассматривает возможность лишить допуска еще одного бывшего главу ЦРУ Майкла Хайдена, экс-руководителя ФБР Джеймса Коми, бывшего директора нацразведки США Джеймса Клэппера и ряд других лиц.

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«Этот шаг является частью более широких усилий Трампа, направленных на подавление свободы прессы и наказание критиков», — прокомментировал решение президента Бреннан. По мнению экс-главы ЦРУ, такие действия Трампа должны стать причиной «серьезного беспокойства со стороны всех американцев, включая работников разведки», по поводу того, какую цену приходится платить за выражение своего мнения. «Мои принципы стоят гораздо больше моего доступа [к разведданным]», — подчеркнул он, добавив, что не пойдет на уступки.

Отдельно в интервью телеканалу MSNBC Бреннан назвал решение Трампа «политически мотивированным». Экс-глава ЦРУ также заявил, что продолжит открыто высказывать свое мнение.

Бреннан возглавлял ЦРУ с 2013 по 2017 год, а до этого был советником бывшего президента США Барака Обамы по вопросам борьбы с терроризмом. Бреннан оставил свой пост 20 января 2017 года, в день инаугурации Трампа. С тех пор они неоднократно критиковали друг друга, заочно обмениваясь различными обвинениями.

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