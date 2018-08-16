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06:40 (мск), источник: ТАСС

NBC: директора разведки США не предупредили о лишении экс-главы ЦРУ допуска к гостайне

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/ — В Белом доме отметили, что Трамп отозвал у Джона Бреннана доступ к секретной информации, чтобы избежать утечки данных.

Источник: AP 2018

Директора Национальной разведки США Дэниела Коутса не поставили заранее в известность о решении президента Дональда Трампа лишить бывшего главу ЦРУ Джона Бреннана допуска к секретной государственной информации. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила телекомпания NBC.

Она обращает внимание на то, что таким образом был нарушен заведенный порядок. Коутс курирует работу 16 американских разведведомств. Занимаемый им с марта 2017 года пост был создан в 2004 году в рамках реформы спецслужб после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года.
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В разведсообщество входят, в частности, ЦРУ, Агентство национальной безопасности, ФБР, Разведывательное управление Министерства обороны (РУМО), управления разведки Министерств энергетики, финансов и внутренней безопасности, Бюро разведки и исследований Госдепартамента.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент отозвал у Бреннана доступ к секретной информации. Она отметила, что Трамп пошел на этот шаг, чтобы предотвратить утечки данных. По ее словам, президент рассматривает возможность лишить допуска еще одного бывшего главу ЦРУ Майкла Хайдена, экс-руководителя ФБР Джеймса Коми, бывшего директора нацразведки США Джеймса Клэппера и других лиц.

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