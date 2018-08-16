NBC: директора разведки США не предупредили о лишении экс-главы ЦРУ допуска к гостайне

Директора Национальной разведки США Дэниела Коутса не поставили заранее в известность о решении президента Дональда Трампа лишить бывшего главу ЦРУ Джона Бреннана допуска к секретной государственной информации. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила телекомпания NBC .

Она обращает внимание на то, что таким образом был нарушен заведенный порядок. Коутс курирует работу 16 американских разведведомств. Занимаемый им с марта 2017 года пост был создан в 2004 году в рамках реформы спецслужб после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года.