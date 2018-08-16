Путин посетит свадьбу перед встречей с Меркель

Источник: РИА Новости

«Да, заедет по дороге в Берлин», — сказал он.

Помощник президента Юрий Ушаков, со своей стороны, пояснил, что Кнайсль пригласила Путина на свою свадьбу, когда он был с визитом в Вене в начале июня, а теперь в связи с поездкой в Берлин у российского лидера появилась такая возможность.

«Мы заедем и поздравим», — сказал Ушаков.

Ранее о том, что Путин посетит свадьбу Кнайсль, сообщила влиятельная австрийская газета Kronen Zeitung. Церемония бракосочетания пройдет в винодельческом хозяйстве на юге федеральной земли Штирия.