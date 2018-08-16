Путин посетит свадьбу перед встречей с Меркель
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 18 августа планирует посетить свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, подтвердил
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 18 августа планирует посетить свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, подтвердил
«Да, заедет по дороге в Берлин», — сказал он.
Помощник президента Юрий Ушаков, со своей стороны, пояснил, что Кнайсль пригласила Путина на свою свадьбу, когда он был с визитом в Вене в начале июня, а теперь в связи с поездкой в Берлин у российского лидера появилась такая возможность.
«Мы заедем и поздравим», — сказал Ушаков.
Ранее о том, что Путин посетит свадьбу Кнайсль, сообщила влиятельная австрийская газета Kronen Zeitung. Церемония бракосочетания пройдет в винодельческом хозяйстве на юге федеральной земли Штирия.
По данным издания, к приезду российского лидера готовятся австрийские силы безопасности, в том числе спецподразделение «Кобра», которое уже провело несколько подробных бесед с невестой и женихом на тему безопасности.