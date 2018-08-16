Автомат с «калашниковым»
Россия выступает против запрета полностью автономных боевых систем.
Россия выступает против запрета полностью автономных боевых систем.
Как стало известно «Ъ», Россия готова поддержать предложение Франции и Германии о принятии в ООН политической декларации, в которой говорилось бы о важности сохранения человеческого контроля над автономными системами вооружений. Эту инициативу в конце августа в Женеве обсудят представители более 80 стран и международных организаций. Между тем, как пояснили «Ъ» в МИД РФ, Москва выступает категорически против введения юридически обязывающих ограничений в этой сфере, поскольку полноценного искусственного интеллекта еще не существует. Сторонники запрета «роботов-убийц», однако, предупреждают: технологии развиваются так быстро, что дипломаты могут просто не успеть предотвратить катастрофу. «Ъ» разбирался в тонкостях нового направления мировой дипломатии.
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С инициативой запретить и САС выступили несколько государств. Среди них, например, Австрия, Аргентина, Бразилия, Боливия и Ватикан. Всего на текущий момент идею запрета поддерживают 26 стран.
Логика инициаторов радикальных мер такова: технологии искусственного интеллекта развиваются быстрыми темпами, и появление полностью автономных машин, способных принимать решения и действовать без контроля со стороны человека, не за горами.
Отсюда и требование о запрете полностью автономных смертоносных систем: его инициаторы настаивают на принятии юридически обязывающего международного договора, который требовал бы от государств обеспечивать сохранение должного человеческого контроля над машинами. Как пояснила «Ъ» координатор глобальной кампании «Остановите роботов-убийц» (Stop Killer Robots) Мэри Верхэм, под «должным контролем» подразумевается возможность вмешательства оператора в процесс выбора мишени и осуществления атаки.
У сторонников этой идеи большая общественная поддержка. Опубликованную американской организацией «Институт будущего жизни» (Future of Life Institute) 18 июля петицию с требованием запретить создание полностью автономных боевых роботов подписали уже почти 2,5 тыс. ученых, инженеров, общественных деятелей и представителей
Однако многие страны скептически относятся к идее запрета подобных систем. Среди них и Россия. Ее делегация (в составе представителей МИДа, Минобороны и Минпромторга) хоть и готовится к отъезду в Женеву, но о существенном ограничении или полном запрещении САС говорить не готова, а потому выступает против наделения Группы правительственных экспертов переговорным мандатом. Как пояснили «Ъ» в МИД РФ, такое «осторожное» отношение «связано с целым рядом обстоятельств».
Член коллегии
Пока же Россия в этой сфере уступает позиции США и Китаю. В целом, по данным аналитиков американской исследовательской компании MarketsandMarkets, мировой рынок технологий искусственного интеллекта военного назначения в 2017 году составил $6,26 млрд. Эксперты полагают, что к 2025 году этот показатель поднимется до $18,82 млрд. Среди компаний—лидеров глобального рынка первые три позиции занимают гиганты американского
В связи с этим не вызывает удивления, что и власти США не готовы предметно обсуждать мораторий на создание автономных боевых роботов. Такой же позиции придерживаются и другие страны, активно инвестирующие в инновационные вооружения: Великобритания, Франция, Германия, Израиль, Япония, Южная Корея. Единственным государством—членом Совета Безопасности ООН, поддержавшим разработку конвенции о запрете САС, неожиданно стал в апреле этого года Китай. Впрочем, в Пекине оговариваются: речь может идти только о запрещении применения полностью автономных боевых систем, но не об ограничениях на их разработку и создание.
Как бы то ни было, с учетом неготовности ведущих стран обсуждать
В МИД РФ «Ъ» пояснили, что Москва не возражает против начала подготовки на площадке Конвенции о негуманном оружии политической декларации по САС при том понимании, что она будет согласована по итогам работы профильной Группы правительственных экспертов. В ведомстве подчеркивают, что действия российской делегации будут зависеть от «конкретного наполнения» этой декларации и от того, будет ли в документе учтена позиция России. Российские переговорщики, как заверили «Ъ» в МИД РФ, готовы «включиться в работу» по составлению текста и в целом считают, что его принятие было бы «полезным итогом» деятельности Группы правительственных экспертов.
Как следует из интервью Мэри Верхэм, сторонников запрета
Елена Черненко
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