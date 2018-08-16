WSJ: Дональд Трамп снял ограничения по применению кибероружия

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По данным издания, это было сделано с целью ослабить ограничения по применению кибероружия.

Документ Presidential Policy Directive 20, регламентирующий действия американских ведомств в случае поведения кибератак, был подписан Бараком Обамой в 2012 году. Его содержание не раскрывалось, хотя в 2013 году некоторые детали стали известны благодаря информации, которую обнародовал бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, находящийся сейчас в России. WSJ не сообщает, принял ли Дональд Трамп новую директиву взамен утратившей силу.

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Директива была отменена на фоне регулярных обвинений в адрес России во вмешательстве в выборы президента 2016 года, а также на фоне информации о планируемых атаках на избирательную систему во время промежуточных выборов в Конгресс 2018 года, которые пройдут 6 ноября. Ранее в Киберкомандовании США — структуре по отражению киберугроз, основанной господином Обамой в 2009 году — была создана специальная группа по противодействию вмешательству России в выборы.

Российские власти неоднократно на разных уровнях заявляли о том, что не вмешивались во внутриполитические процессы США. Об этом, в частности, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля. Тогда американский президент заявил, что не видит причин сомневаться в словах господина Путина, однако после критики в свой адрес заявил, что оговорился и полностью доверяет данным разведки о причастности россиян к вмешательству в выборы.