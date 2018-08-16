Шеф Пентагона оказался не в курсе российского спутника, который Госдеп счел космическим оружием

«Я не могу это комментировать. Знаете, я об этом просто не знаю, не владею этой темой», — сказал он в ответ на просьбу журналиста «прокомментировать информацию представителя Госдепартамента о том, что один из российских спутников ведет себя аномально и может потенциально рассматриваться как космическое оружие».
Ранее помощник госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями, верификации и соблюдения Илим Поблет, выступая на Конференции ООН по разоружению в Женеве, заявила, что стремление России к созданию средств для поражения целей в космосе «вызывает тревогу».
Поблет отметила, что в октябре прошлого года министерство обороны России вывело на орбиту «спутник-инспектор космических аппаратов», который ведет себя «аномально».
Российский представитель на Конференции по разоружению в Женеве Александр Дейнеко назвал заявления Поблет «необоснованными, клеветническими обвинениями, основанными на подозрениях, на предположениях».