Шеф Пентагона оказался не в курсе российского спутника, который Госдеп счел космическим оружием

«Я не могу это комментировать. Знаете, я об этом просто не знаю, не владею этой темой», — сказал он в ответ на просьбу журналиста «прокомментировать информацию представителя Госдепартамента о том, что один из российских спутников ведет себя аномально и может потенциально рассматриваться как космическое оружие».