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12:23 (мск), источник: Интерфакс

Шеф Пентагона оказался не в курсе российского спутника, который Госдеп счел космическим оружием

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU — Министр обороны США Джим Мэттис заявил, что ему не известно о том, что Россия запустила спутник, который может рассматриваться как космическое оружие.

Источник: AP 2018

«Я не могу это комментировать. Знаете, я об этом просто не знаю, не владею этой темой», — сказал он в ответ на просьбу журналиста «прокомментировать информацию представителя Госдепартамента о том, что один из российских спутников ведет себя аномально и может потенциально рассматриваться как космическое оружие».

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями, верификации и соблюдения Илим Поблет, выступая на Конференции ООН по разоружению в Женеве, заявила, что стремление России к созданию средств для поражения целей в космосе «вызывает тревогу».

Поблет отметила, что в октябре прошлого года министерство обороны России вывело на орбиту «спутник-инспектор космических аппаратов», который ведет себя «аномально».

Российский представитель на Конференции по разоружению в Женеве Александр Дейнеко назвал заявления Поблет «необоснованными, клеветническими обвинениями, основанными на подозрениях, на предположениях».

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