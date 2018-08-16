Более 100 газет проведут скоординированную акцию против Трампа

Более 100 американских изданий скоординировались, чтобы в четверг опубликовать редакционные статьи, в которых они дадут ответ на неоднократные нападки президента США Дональда Трампа на СМИ.
Кампания была организована газетой Boston Globe, редакционная коллегия которой обратилась к СМИ по всей стране с просьбой написать редакционную статью, осуждающую враждебность президента к СМИ:
Эта грязная война со свободной прессой должна закончиться.
«Мы опубликуем 16 августа редакционную статью об опасности нападения администрации президента на прессу и просим другие издания принять решение опубликовать свои собственные редакционные статьи в тот же день. Издания, независимо от их политики, могли бы сделать мощное заявление, объединившись ради защиты своей профессии и той важной роли, которую СМИ играют в правительстве ради людей и благодаря людям. Наши слова будут отличаться. Но, по крайней мере, мы можем согласиться с тем, что такие нападения на прессу вызывают тревогу», — говориться в обращении.
Изданий, которые примут участие в кампании, может оказаться намного больше, чем сто. Эта цифра называлась выпускающим редактором Globe Марджори Притчард в интервью для CNN еще в субботу, 11 августа.
Известно, что к акции присоединились как крупные издания, типа Houston Chronicle, Miami Herald и Denver Post, а также и небольшие еженедельные газеты. Кампания также была поддержана Американским обществом редакторов новостей.
Акция станет первым скоординированным ответом журналистов на действия Дональда Трампа, который с завидной регулярностью вступает в конфликты со СМИ и отдельными корреспондентами, обвиняя их в публикации «фальшивых новостей».
Война Трампа со СМИ началась с самого начала его президентства. Самая популярная тема в твиттере американского президента — знаменитые «фейковые новости» и те СМИ, которые он относит к этой категории — то есть почти все. Словосочетание fake news фигурировало в твитах Трампа более 300 раз.
В ноябре прошлого года Трамп даже придумал собственный конкурс на получение «премии за фейковые новости», результаты которого опубликовал в том же твиттере 17 января. Главный приз достался The New York Times. В тройку «фейковых СМИ» по версии Трампа также вошли ABC News и CNN.
Постоянная травля со стороны президента неизбежно окажет свое влияние на СМИ, писал журналист Алексей Ковалев в статье для экспертно-аналитического центра Карнеги еще после инаугурации Трампа.
У американских журналистов происходит масштабная переоценка ценностей. Перед нами президент, который, во-первых, открыто враждебен журналистам, нарушая все существовавшие негласные контракты между прессой и Белым домом. Во-вторых, пресса ему не очень-то и нужна: подписчиков у его твиттера больше, чем у самых крупных СМИ.
В последние месяцы Трамп в своей борьбе против СМИ начал переходить границы.
В начале июля Трамп выложил в Twitter смонтированное видео, на котором он будто бы избивает человека с логотипом телекомпании CNN на месте лица. Американский лидер поставил к данной записи хештеги #FraudNewsCNN («сфабрикованные новости CNN») и FNN («Fake News Network», «Лживая новостная сеть»).
Уже не только журналисты, но и правозащитники мирового уровня говорят, что риторика Трампа по отношению ко СМИ опасна для общества.
Уходящий с поста главы Совета по правам человека (СПЧ) ООН Зейд Раад аль-Хусейн в интервью газете The Guardian сравнил риторику американского лидера по отношению к представителям СМИ с подстрекательством к насилию.
По словам аль-Хусейна, нынешняя администрация американского президента «обособилась» от предыдущих администраций в том, что касается отстаивания прав человека в мире, а выход американской стороны из СПЧ ООН иллюстрирует отсутствие «глубокой приверженности правам человека».
Он также подчеркнул, что кампания Трампа против СМИ может привести к нанесению вреда журналистам и самоцензуре. «И в данном контексте это становится очень близким к подстрекательству к насилию», — заявил правозащитник.
В экспертном докладе организации по свободе слова ООН также отмечается, что нападки президента США на СМИ нарушают базовые нормы свободы печати и рискуют стать катализатором для реального насилия, направленного против журналистов.
Эти нападки противоречат взятым страной на себя обязательствам уважать свободу СМИ и международные права человека.
Дэвид Кэй, Эдисон Ланц, экспертысовместное заявление
Они также отметили, что увеличение вероятности нападения на журналистов в связи с поведением американского президента вызывает особую озабоченность.
Риторика Трампа привела к тому, что отношение к журналистам в американском обществе оказалось на рекордно низком уровне. Согласно социальному опросу, проведенному компанией Ipsos в августе, число американцев, испытывающих небольшое или значительное доверие к СМИ сократилось на 30 процентных пунктов с конца 1970-х годов.
Почти треть американцев (29%) согласны с утверждением американского лидера Дональда Трампа, что «СМИ — враг американского народа». Из этого числа респондентов — большинство республиканцев (48%). Кроме того, четверть американцев (26%) считает, что президент США должен иметь полномочия закрывать новостные агентства, которые «плохо себя ведут».
В Белом доме, судя по всему, не собираются отказываться от своей риторики. Пресс-секретарь администрации президента Сара Сандерс в ходе недавней встречи с журналистами отказалась признать, что СМИ не являются врагами народа:
Я здесь для того, чтобы говорить от лица президента. Он ясно дал понять свою точку зрения.
Она также назвала ироничным то, что нападки прессы на риторику Трампа часто сами становятся причиной снижения уровня дискуссии в стране.