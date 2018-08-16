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11:45 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Минпросвещения хочет сократить максимальное число приемных детей в одной семье

Министр просвещения России Ольга Васильева на встрече с журналистами заявила, что ее ведомство прорабатывает вопрос о сокращении максимального количества приемных детей, которых может усыновить одна семья. Кроме того, планируется значительно ужесточить требования к семьям, намеренным усыновить ребенка.

Источник: РИА "Новости"

Госпожа Васильева напомнила, что, сейчас действует норма, по которой максимальное количество приемных и родных детей в одной семье не может превышать восьми человек. Она добавила, что семья не должна превращаться в «детский сад или семейный детский дом», при этом не сказав, какое количество приемных детей в семье считает оптимальным.

По словам министра, Минпросвещения намерено усилить контроль над психическим состоянием людей, которые претендуют на усыновление. «Ужесточаются требования к кандидатам на высокое звание родителей. И ужесточаются требования к психологическому обследованию людей, которые хотят стать приемными родителями», — приводит слова госпожи Васильевой ТАСС. По словам Ольги Васильевой, анализ большинства случаев насилия и убийств в приемных семьях говорит о том, что «подбор будущих приемных родителей шел очень небрежно». Министр добавила, что «далека» от идеи разрешить усыновления людьми с ВИЧ.

По информации Минпросвещения, сейчас насчитывается 48 тыс. детей-сирот, около 50 тыс. родителей ежегодно лишаются родительских прав.

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