Минпросвещения хочет сократить максимальное число приемных детей в одной семье

Источник: РИА "Новости"

Госпожа Васильева напомнила, что, сейчас действует норма, по которой максимальное количество приемных и родных детей в одной семье не может превышать восьми человек. Она добавила, что семья не должна превращаться в «детский сад или семейный детский дом», при этом не сказав, какое количество приемных детей в семье считает оптимальным.

По словам министра, Минпросвещения намерено усилить контроль над психическим состоянием людей, которые претендуют на усыновление. «Ужесточаются требования к кандидатам на высокое звание родителей. И ужесточаются требования к психологическому обследованию людей, которые хотят стать приемными родителями», — приводит слова госпожи Васильевой ТАСС. По словам Ольги Васильевой, анализ большинства случаев насилия и убийств в приемных семьях говорит о том, что «подбор будущих приемных родителей шел очень небрежно». Министр добавила, что «далека» от идеи разрешить усыновления людьми с ВИЧ.