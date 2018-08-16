МИД назвал бездоказательными обвинения США о связях российской компании с КНДР

«Что касается ситуации непосредственно с российской компанией “Профинет” и ее руководителем Василием Колчановым, то эти ограничения введены, как это принято сейчас в США, без представления каких бы то ни было доказательств, на основе пустых, не подкрепленных никакими фактами обвинений», — сказал он, комментируя ситуацию.
«Под нажимом со стороны этого политического бомонда, настроенного крайне негативно к России, США продолжают закручивать санкционную спираль, судя по всему, они не могут в этом остановиться. Рестрикции штампуются под любым поводом, без оглядки на реальность и последствия для двусторонних отношений», — подчеркнул дипломат.
По словам Рябкова, Москва прорабатывает ответные меры на расширение санкционного списка США в отношении российских компаний за связи с КНДР.
Как сообщалось, накануне власти США расширили санкционный список лиц и организаций, связанных с КНДР, и включили в него одну компанию и одно физическое лицо из России. В списке Минфина США теперь числятся компания «Профинет» и ее гендиректор Василий Колчанов.