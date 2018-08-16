Зачем Путину визит на свадьбу главы австрийского МИД?
Что это означает с политической и дипломатической точек зрения, разбирался АиФ.ru.
Что это означает с политической и дипломатической точек зрения, разбирался АиФ.ru.
18 августа президент России Владимир Путин планирует посетить свадьбу главы иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Туда российский лидер поедет по личному приглашению невесты. Визит Путина на торжество подтвердил и его
Отметим, в субботу 53-летняя Кнайсль выйдет замуж за 54-летнего предпринимателя Вольфганга Мейлингера. Торжество состоится в регионе Южная Штрия. Сначала пара планировала провести церемонию бракосочетания в замке Гамлиц в Штирии, но позже выяснилось, что это место уже забронировано. В итоге свадьба пройдет в винодельческом хозяйстве там же, в Штирии.
Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, глава австрийского МИД пригласила российского президента на свою свадьбу во время его визита в Вену в начале июня. Поездка в Берлин также попала под эту дату, появилась возможность попасть на оба события.
Подобный визит является как минимум необычным с политической и дипломатической точек зрения. Как правило, политики мирового уровня редко приглашают друг друга на торжества личного характера, тем более свадебные. Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов говорит о том, что это, возможно, приведет к укреплению дипломатических отношений с Австрией, но для него видится странным такой способ:
Это действительно очень странное явление. Может быть, за этим стоит
какой-тохитрый ход. Но я совершенно не понимаю, зачем она его пригласила. Тем более не известно ничего такого, что бы их связывало.
«За исключением того, что ее высокопоставленная коллега из МИДа — вдова бывшего президента Австрии Томаса Клестиля, с которым Путин был в хороших отношениях. Но его уже нет в живых лет 15 (14 — прим. ред). Если бы он поехал на бракосочетание Себастьяна Курца (канцлер Австрии), с которым несколько раз встречался и вроде как ему симпатизирует, это более понятно, да и статусно. А это загадочная вещь. Возможно,
Могут пойти разговоры и в связи с тем, что глава МИД страны была назначена по предложению праворадикальной Австрийской партии свободы, а сама Кнайсль известна своей критикой в адрес Ангелы Меркель и
Конечно, это вызовет очередную волну спекуляций. Могут сказать, что Россия снова заигрывает с силами, которые являются скептическими. Хотя сама Кнайсель является технократом. Она считается крупным специалистом в области мировых отношений. Но все это может подлить масла в костер подозрений, что Путин разрушает Европу. Это немедленно будет подхвачено западными СМИ.
Она выросла в Аммане, где ее отец работал пилотом, а мать стюардессой. Кнайсль училась в Венском университете, Еврейском университете Иерусалима, Университете Иордании, а также провела год в Джорджтаунском университете США. Изучала право и арабский язык, защитила докторскую диссертацию на тему «Понятие границ в странах Ближнего Востока». Впоследствии была обозревателем по Ближнему Востоку в ряде СМИ. С 1990 года ушла на дипломатическую службу.