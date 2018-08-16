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13:14 (мск), источник: Аргументы и факты

Зачем Путину визит на свадьбу главы австрийского МИД?

Что это означает с политической и дипломатической точек зрения, разбирался АиФ.ru.

Источник: РИА "Новости"

18 августа президент России Владимир Путин планирует посетить свадьбу главы иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Туда российский лидер поедет по личному приглашению невесты. Визит Путина на торжество подтвердил и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что президент заедет на свадьбу Кнайсль по дороге в Берлин, где его ожидает встреча и переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Отметим, в субботу 53-летняя Кнайсль выйдет замуж за 54-летнего предпринимателя Вольфганга Мейлингера. Торжество состоится в регионе Южная Штрия. Сначала пара планировала провести церемонию бракосочетания в замке Гамлиц в Штирии, но позже выяснилось, что это место уже забронировано. В итоге свадьба пройдет в винодельческом хозяйстве там же, в Штирии.

Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, глава австрийского МИД пригласила российского президента на свою свадьбу во время его визита в Вену в начале июня. Поездка в Берлин также попала под эту дату, появилась возможность попасть на оба события.

Зачем нужен этот визит?

Подобный визит является как минимум необычным с политической и дипломатической точек зрения. Как правило, политики мирового уровня редко приглашают друг друга на торжества личного характера, тем более свадебные. Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов говорит о том, что это, возможно, приведет к укреплению дипломатических отношений с Австрией, но для него видится странным такой способ:

Это действительно очень странное явление. Может быть, за этим стоит какой-то хитрый ход. Но я совершенно не понимаю, зачем она его пригласила. Тем более не известно ничего такого, что бы их связывало.
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«За исключением того, что ее высокопоставленная коллега из МИДа — вдова бывшего президента Австрии Томаса Клестиля, с которым Путин был в хороших отношениях. Но его уже нет в живых лет 15 (14 — прим. ред). Если бы он поехал на бракосочетание Себастьяна Курца (канцлер Австрии), с которым несколько раз встречался и вроде как ему симпатизирует, это более понятно, да и статусно. А это загадочная вещь. Возможно, что-то и всплывет на следующий день, объясняющее, почему это случилось», — рассуждает политолог.

Могут пойти разговоры и в связи с тем, что глава МИД страны была назначена по предложению праворадикальной Австрийской партии свободы, а сама Кнайсль известна своей критикой в адрес Ангелы Меркель и Жан-Клода Юнкера, главы Еврокомиссии, а также скандальными заявлениями о гендерном составе мигрантов. Это, предполагает эксперт, может повлиять на репутацию Путина, поддерживающего Кнайсль.

Конечно, это вызовет очередную волну спекуляций. Могут сказать, что Россия снова заигрывает с силами, которые являются скептическими. Хотя сама Кнайсель является технократом. Она считается крупным специалистом в области мировых отношений. Но все это может подлить масла в костер подозрений, что Путин разрушает Европу. Это немедленно будет подхвачено западными СМИ.
Федор Лукьянов
председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России

Кто такая Кнайсль?

Она выросла в Аммане, где ее отец работал пилотом, а мать стюардессой. Кнайсль училась в Венском университете, Еврейском университете Иерусалима, Университете Иордании, а также провела год в Джорджтаунском университете США. Изучала право и арабский язык, защитила докторскую диссертацию на тему «Понятие границ в странах Ближнего Востока». Впоследствии была обозревателем по Ближнему Востоку в ряде СМИ. С 1990 года ушла на дипломатическую службу.

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