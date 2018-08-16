Что нужно знать о российско-австрийских отношениях

Источник: РИА "Новости"

«У Вены с Москвой всегда имелся хорошо налаженный канал связи, общение было открытым, диалог — успешным», — рассказал в интервью ТАСС канцлер Австрии Себастьян Курц. По оценке МИД РФ, сотрудничество с Австрией характеризуются «стабильностью, предсказуемостью и отсутствием значимых проблем». В чем залог столь позитивных отношений двух стран?

Дипломатические контакты

По сравнению с другими странами — членами ЕС отношения России и Австрии действительно находятся на высоком уровне.

«Австрия проводит линию на поддержание диалога с Москвой, сохранение наработанного позитива взаимодействия в различных сферах, использование политико-дипломатического инструментария для нормализации ситуации вокруг Украины», — говорится на сайте российского МИД.

Согласно данным посольства Австрии в РФ, за последние десять лет российские и австрийские политики и министры совершили десятки официальных визитов в Вену и Москву соответственно.

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Так, 28 февраля канцлер Австрии Себастьян Курц провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, а 20 апреля в российской столице прошли переговоры глав МИД двух стран — Сергея Лаврова и Карин Кнайсль. В конце мая заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов принял посла Австрии в Москве Йоханнеса Айгнера. А уже 5 июня состоялся официальный визит Владимира Путина в Вену — первая зарубежная поездка президента РФ после майской инаугурации.

В ходе визита глава российского государства обсудил с канцлером Австрии не только вопросы укрепления двусторонних политических и экономических связей, но и состояние отношений РФ с ЕС.

Роль посредника

Когда ряд европейских стран согласились на высылку российских дипломатов из-за «дела Скрипалей», Австрия к ним не присоединилась. «Можно было бы принять другое решение, есть разные аргументы, но я думаю, что мы приняли верное решение», — заявил Себастьян Курц в эфире ток-шоу на телеканале Puls 4, добавив, что Австрия — нейтральная страна, в столице которой находятся штаб-квартиры многих международных организаций (например, ООН, ОБСЕ и МАГАТЭ).

Ежедневно сотни дипломатов ведут переговоры в Вене, на нейтральной территории, и мы развиваем нашу роль по налаживанию мостов. Себастьян Курц Австрийский канцлер

В то же время глава МИД Австрии заявила, что в Вене «открыты для всех, и если нас попросят о посреднических усилиях [между Россией и Великобританией], тогда мы с удовольствием готовы к этому». При этом Кнайсль добавила, что посредник «никогда не навязывает свои услуги, за посредническими услугами обращаются со стороны».

Экономика и партийные связи

Экономическая составляющая отношений двух стран находится на подъеме. Как заявил президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Курцем 28 февраля, в 2017 году наблюдался «рост товарооборота более чем на 40%, российские инвестиции в экономику Австрии достигли $23 млрд, [австрийские] в российскую экономику — $5 млрд».

В июне «исключительно выгодным для обеих сторон» Курц охарактеризовал и сотрудничество австрийской OMV и российского «Газпрома». В этом же месяце Москва и Вена отметили 50-летие сотрудничества в газовой сфере — в 1968 году Австрийская Республика стала первой страной в Западной Европе, заключившей газовый контракт с СССР.

Наконец, примечательно, что еще в 2016 году Австрийская партия свободы, входящая в правящую коалицию вместе с Австрийской народной партией Себастьяна Курца, подписала пятилетнее соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией».

«Мне представляется чрезвычайно важным межпартийный и межпарламентский диалог в связи с тем, что сегодня существует существенный дефицит доверия. Этого доверия не хватает как внутри европейской политики, так и в отношениях между Россией и Европейским союзом», — заявил тогда журналистам в связи с подписанием соглашения вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой.

Культура

«Убежден, массу возможностей открывает наш культурный обмен. Мы благодарны Богу за то, что австрийцы — культурная нация с богатыми традициями и историей, если говорить о музыке и искусстве в целом», — рассказал ТАСС Себастьян Курц.

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Об особой роли культуры на повестке дня российско-австрийских отношений говорила и глава МИД республики Карин Кнайсль. «В этом году мы проводим перекрестный Год музыки Австрии и России — 2018, в рамках которого в наших странах организованы многочисленные мероприятия классической и современной музыки», — сказала министр, добавив, что Год туризма Австрии и России — 2017 способствовал развитию контактов россиян и австрийцев.

А в рамках визита Путина в Австрию в венском Музее истории искусств при поддержке «Газпрома» и OMV будет открыта выставка «Полотна старых мастеров из Эрмитажа», которая представит шедевры мировой живописи, в том числе из коллекции императрицы Екатерины II Великой.

Личные контакты

Наконец, не малую роль в российско-австрийском диалоге играют личные отношения между политиками. Так, Владимир Путин был очень дружен с Томасом Клестилем, президентом Австрии с 1992 по 2004 год. По данным австрийских СМИ, российский президент даже подарил коллеге двух щенков лабрадора Кони — его любимой собаки.

Карин Кнайсль — дочь экс-президента Австрии — пригласила Путина на свою свадьбу, которая состоится в регионе Южная Штирия 18 августа (глава МИД выйдет замуж за 54-летнего предпринимателя Вольфганга Мейлингера). В связи с поездкой в Берлин, где президент РФ проведет мини-саммит с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, у Путина появилась возможность принять приглашение.

Мы заедем и поздравим. Юрий Ушаков Помощник Президента РФ

Какой свадебный подарок подготовил президент, Кремль пока держит в секрете. При этом хорошо известно, что Путин тщательно и с юмором выбирает свои презенты, которые всегда имеют особый смысл для тех, кому он их вручает.

Сам факт приглашения иностранного политика на свадебную церемонию — это редкий случай в мировой практике. И, несомненно, подтверждение высокого уровня отношений между Москвой и Веной.