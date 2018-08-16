Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Истребители НАТО привели к инциденту над Черным морем
За одну ночь по всей Швеции сожгли почти 100 машин
3-летний сын Преснякова и Подольской растет копией отца
Apple оценила свою штаб-квартиру в 200 долларов
72-летний Петросян ради юной подруги впервые сделал ботокс
Почему Мадонна — это настоящий рок-н-роллГлавной певице мира исполняется 60 лет
Вдова Расторгуева назвала виновных в гибели ее мужа в ЦАР
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Звезда реалити-шоу обнищала и поселилась в доме на дереве
Семенович и Панкратов-Черный играют мужа и жену
Ни о какой нормальной семье речи быть не могло: Друзья Петросяна
В Сети раскритиковали имя дочки Кудрявцевой
Прокуратура пришла к актрисе Трояновой из-за «Марша матерей»
Умер актер из сериала «Каменская»
Евгения Медведева возвращается на родину - СМИ о причине
Уничтожить за 2 км: Советская ЗПУ замечена в Ираке
Самое страшное здание Москвы снесут с помощью ножниц
Как найти идеального жильца в квартиру: инструкция
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
15:39 (мск), источник: ТАСС

Что нужно знать о российско-австрийских отношениях

Москва и Вена всегда остаются надежными партнерами, несмотря на любые сложности. В чем секрет?

Источник: РИА "Новости"

«У Вены с Москвой всегда имелся хорошо налаженный канал связи, общение было открытым, диалог — успешным», — рассказал в интервью ТАСС канцлер Австрии Себастьян Курц. По оценке МИД РФ, сотрудничество с Австрией характеризуются «стабильностью, предсказуемостью и отсутствием значимых проблем». В чем залог столь позитивных отношений двух стран?

Дипломатические контакты

По сравнению с другими странами — членами ЕС отношения России и Австрии действительно находятся на высоком уровне.

«Австрия проводит линию на поддержание диалога с Москвой, сохранение наработанного позитива взаимодействия в различных сферах, использование политико-дипломатического инструментария для нормализации ситуации вокруг Украины», — говорится на сайте российского МИД.

Согласно данным посольства Австрии в РФ, за последние десять лет российские и австрийские политики и министры совершили десятки официальных визитов в Вену и Москву соответственно.
Читайте также
Зачем Путину визит на свадьбу главы австрийского МИД?

Так, 28 февраля канцлер Австрии Себастьян Курц провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, а 20 апреля в российской столице прошли переговоры глав МИД двух стран — Сергея Лаврова и Карин Кнайсль. В конце мая заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов принял посла Австрии в Москве Йоханнеса Айгнера. А уже 5 июня состоялся официальный визит Владимира Путина в Вену — первая зарубежная поездка президента РФ после майской инаугурации.

В ходе визита глава российского государства обсудил с канцлером Австрии не только вопросы укрепления двусторонних политических и экономических связей, но и состояние отношений РФ с ЕС.

Роль посредника

Когда ряд европейских стран согласились на высылку российских дипломатов из-за «дела Скрипалей», Австрия к ним не присоединилась. «Можно было бы принять другое решение, есть разные аргументы, но я думаю, что мы приняли верное решение», — заявил Себастьян Курц в эфире ток-шоу на телеканале Puls 4, добавив, что Австрия — нейтральная страна, в столице которой находятся штаб-квартиры многих международных организаций (например, ООН, ОБСЕ и МАГАТЭ).

Ежедневно сотни дипломатов ведут переговоры в Вене, на нейтральной территории, и мы развиваем нашу роль по налаживанию мостов.
Себастьян Курц
Австрийский канцлер

В то же время глава МИД Австрии заявила, что в Вене «открыты для всех, и если нас попросят о посреднических усилиях [между Россией и Великобританией], тогда мы с удовольствием готовы к этому». При этом Кнайсль добавила, что посредник «никогда не навязывает свои услуги, за посредническими услугами обращаются со стороны».

Читайте также
Австрийский канцлер назвал США «все более и более ненадежными»

Экономика и партийные связи

Экономическая составляющая отношений двух стран находится на подъеме. Как заявил президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Курцем 28 февраля, в 2017 году наблюдался «рост товарооборота более чем на 40%, российские инвестиции в экономику Австрии достигли $23 млрд, [австрийские] в российскую экономику — $5 млрд».

В июне «исключительно выгодным для обеих сторон» Курц охарактеризовал и сотрудничество австрийской OMV и российского «Газпрома». В этом же месяце Москва и Вена отметили 50-летие сотрудничества в газовой сфере — в 1968 году Австрийская Республика стала первой страной в Западной Европе, заключившей газовый контракт с СССР.

Наконец, примечательно, что еще в 2016 году Австрийская партия свободы, входящая в правящую коалицию вместе с Австрийской народной партией Себастьяна Курца, подписала пятилетнее соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией».

«Мне представляется чрезвычайно важным межпартийный и межпарламентский диалог в связи с тем, что сегодня существует существенный дефицит доверия. Этого доверия не хватает как внутри европейской политики, так и в отношениях между Россией и Европейским союзом», — заявил тогда журналистам в связи с подписанием соглашения вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой.

Культура

«Убежден, массу возможностей открывает наш культурный обмен. Мы благодарны Богу за то, что австрийцы — культурная нация с богатыми традициями и историей, если говорить о музыке и искусстве в целом», — рассказал ТАСС Себастьян Курц.

Читайте также
Австрийский канцлер назвал Россию супердержавой и призвал внести вклад в поддержание мира

Об особой роли культуры на повестке дня российско-австрийских отношений говорила и глава МИД республики Карин Кнайсль. «В этом году мы проводим перекрестный Год музыки Австрии и России — 2018, в рамках которого в наших странах организованы многочисленные мероприятия классической и современной музыки», — сказала министр, добавив, что Год туризма Австрии и России — 2017 способствовал развитию контактов россиян и австрийцев.

А в рамках визита Путина в Австрию в венском Музее истории искусств при поддержке «Газпрома» и OMV будет открыта выставка «Полотна старых мастеров из Эрмитажа», которая представит шедевры мировой живописи, в том числе из коллекции императрицы Екатерины II Великой.

Личные контакты

Наконец, не малую роль в российско-австрийском диалоге играют личные отношения между политиками. Так, Владимир Путин был очень дружен с Томасом Клестилем, президентом Австрии с 1992 по 2004 год. По данным австрийских СМИ, российский президент даже подарил коллеге двух щенков лабрадора Кони — его любимой собаки.

Карин Кнайсль — дочь экс-президента Австрии — пригласила Путина на свою свадьбу, которая состоится в регионе Южная Штирия 18 августа (глава МИД выйдет замуж за 54-летнего предпринимателя Вольфганга Мейлингера). В связи с поездкой в Берлин, где президент РФ проведет мини-саммит с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, у Путина появилась возможность принять приглашение.

Мы заедем и поздравим.
Юрий Ушаков
Помощник Президента РФ

Какой свадебный подарок подготовил президент, Кремль пока держит в секрете. При этом хорошо известно, что Путин тщательно и с юмором выбирает свои презенты, которые всегда имеют особый смысл для тех, кому он их вручает.

Сам факт приглашения иностранного политика на свадебную церемонию — это редкий случай в мировой практике. И, несомненно, подтверждение высокого уровня отношений между Москвой и Веной.

Александр Мосесов, Артур Громов.

 Рогозин о громких увольнениях, огромных долгах и праве на предательство
США очень хотели заполучить российскую базу, но им вежливо отказали
Украина анонсировала новые ограничения в сообщении с РФ
Синоптики рассказали о сентябрьской погоде в России
У россиян начали исчезать свободные деньги
Всегда недовольная: почему Мадонна — это настоящий рок-н-ролл
Зачем Путину визит на свадьбу главы австрийского МИД?
Ученые обнаружили самое быстрое существо на планете
Как выглядит парк-призрак на дне австрийского озера (фото)
Спорт
Суперкубок на крохотном стадионе — шикарная идея УЕФА «Реал Мадрид» и «Атлетико» сыграли на 13-тысячной «А. Ле Кок Арене»
Hi-Tech
Эдвард Руки-Ножи: первый киборг в истории (фото) Его называют первым киборгом в истории. И он обрел новую жизнь.
Авто
Renault рассекретила «внедорожный» Logan Презентация автомобилей из серии Stepway, в которую, помимо «Логана», войдут кроссовер Sandero и грузопассажирский Dokker, состоится на Московском автомобильном салоне
Кино
Ксения Бородина: «Мы с Бузовой не подруги!» Ведущая рассказала о сложных отношениях с коллегой по «Дому 2»
Недвижимость
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
История россиянина, который уехал работать в Амстердам
Не надо так: 6 главных ошибок в оформлении маленькой кухни
Леди
Как выглядят молодые мужья звезд, которые старше 40 лет (фото) Климова, Кудрявцева и другие знаменитости выбирают мужчин моложе себя.
Дети
Ляйсан Утяшева умилила соцсети фотографией с дочкой Спортсменка проводит время с 3-летней Софией
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь