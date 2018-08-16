Что нужно знать о российско-австрийских отношениях
Москва и Вена всегда остаются надежными партнерами, несмотря на любые сложности. В чем секрет?
Москва и Вена всегда остаются надежными партнерами, несмотря на любые сложности. В чем секрет?
«У Вены с Москвой всегда имелся хорошо налаженный канал связи, общение было открытым, диалог — успешным», — рассказал в интервью ТАСС канцлер Австрии Себастьян Курц. По оценке МИД РФ, сотрудничество с Австрией характеризуются «стабильностью, предсказуемостью и отсутствием значимых проблем». В чем залог столь позитивных отношений двух стран?
По сравнению с другими странами — членами ЕС отношения России и Австрии действительно находятся на высоком уровне.
«Австрия проводит линию на поддержание диалога с Москвой, сохранение наработанного позитива взаимодействия в различных сферах, использование
Так, 28 февраля канцлер Австрии Себастьян Курц провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, а 20 апреля в российской столице прошли переговоры глав МИД двух стран — Сергея Лаврова и Карин Кнайсль. В конце мая заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов принял посла Австрии в Москве Йоханнеса Айгнера. А уже 5 июня состоялся официальный визит Владимира Путина в Вену — первая зарубежная поездка президента РФ после майской инаугурации.
В ходе визита глава российского государства обсудил с канцлером Австрии не только вопросы укрепления двусторонних политических и экономических связей, но и состояние отношений РФ с ЕС.
Когда ряд европейских стран согласились на высылку российских дипломатов
Ежедневно сотни дипломатов ведут переговоры в Вене, на нейтральной территории, и мы развиваем нашу роль по налаживанию мостов.
В то же время глава МИД Австрии заявила, что в Вене «открыты для всех, и если нас попросят о посреднических усилиях [между Россией и Великобританией], тогда мы с удовольствием готовы к этому». При этом Кнайсль добавила, что посредник «никогда не навязывает свои услуги, за посредническими услугами обращаются со стороны».
Экономическая составляющая отношений двух стран находится на подъеме. Как заявил президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Курцем 28 февраля, в 2017 году наблюдался «рост товарооборота более чем на 40%, российские инвестиции в экономику Австрии достигли $23 млрд, [австрийские] в российскую экономику — $5 млрд».
В июне «исключительно выгодным для обеих сторон» Курц охарактеризовал и сотрудничество австрийской OMV и российского «Газпрома». В этом же месяце Москва и Вена отметили 50-летие сотрудничества в газовой сфере — в 1968 году Австрийская Республика стала первой страной в Западной Европе, заключившей газовый контракт с СССР.
«Мне представляется чрезвычайно важным межпартийный и межпарламентский диалог в связи с тем, что сегодня существует существенный дефицит доверия. Этого доверия не хватает как внутри европейской политики, так и в отношениях между Россией и Европейским союзом», — заявил тогда журналистам в связи с подписанием соглашения
«Убежден, массу возможностей открывает наш культурный обмен. Мы благодарны Богу за то, что австрийцы — культурная нация с богатыми традициями и историей, если говорить о музыке и искусстве в целом», — рассказал ТАСС Себастьян Курц.
Об особой роли культуры на повестке дня
А в рамках визита Путина в Австрию в венском Музее истории искусств при поддержке «Газпрома» и OMV будет открыта выставка «Полотна старых мастеров из Эрмитажа», которая представит шедевры мировой живописи, в том числе из коллекции императрицы Екатерины II Великой.
Наконец, не малую роль в
Карин Кнайсль — дочь
Мы заедем и поздравим.
Какой свадебный подарок подготовил президент, Кремль пока держит в секрете. При этом хорошо известно, что Путин тщательно и с юмором выбирает свои презенты, которые всегда имеют особый смысл для тех, кому он их вручает.
Сам факт приглашения иностранного политика на свадебную церемонию — это редкий случай в мировой практике. И, несомненно, подтверждение высокого уровня отношений между Москвой и Веной.
Александр Мосесов, Артур Громов.