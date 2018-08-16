Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Истребители НАТО привели к инциденту над Черным морем
За одну ночь по всей Швеции сожгли почти 100 машин
Валерия и Иосиф Пригожин обустраивают в доме детскую
Самое страшное здание Москвы снесут с помощью ножниц
Навка и Высоцкая украсили обложку юбилейного Tatler
Почему Мадонна — это настоящий рок-н-роллГлавной певице мира исполняется 60 лет
Лицо Владимира Путина проанализировал эксперт по физиогномике
Украинцы смеялись и не помогли тонувшей россиянке
Юлии Высоцкой — 45: за что мы ее любим
72-летнего Петросяна «отправили» на шоу «Холостяк»
Румынский клуб подписал экс-капитана сборной России по хоккею
Борец за справедливость: чем недовольна биатлонистка Подчуфарова
Дональд Трамп ежедневно пользуется солярием
Степаненко отнимает у Петросяна наручные часы
Перед смертью Вера Глаголева отправила подруге письмо - СМИ
"Без краски": в Сети смеются над Пугачевой - СМИ
Четыре «нет»: что нельзя делать на дачном участке
Как найти идеального жильца в квартиру: инструкция
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
20:35 (мск), источник: Газета.Ру

К чему приведет законопроект США о санкциях в отношении России

Восстановление рубля продлилось недолго: национальная валюта снова слабеет. Курс доллара может перейти отметку 70 рублей уже 22 августа, считают эксперты. Одновременно у российских госбанков могут возникнуть сложности с долларовыми транзакциями и снизиться прибыль. Это произойдет из-за введения санкций США против России. На этой неделе документ был опубликован на официальном сайте Конгресса и содержит запрет на новые выпуски российского госдолга, а также на транзакции российских банков в США.

Источник: Reuters

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ на пятницу, 17 августа, составил 66,89 рублей против 66,37 в четверг. Курс евро с расчетом на завтра вырос до 76,05 рублей против 75,22 днем ранее.

Таким образом, рубль после двух дней роста продолжил падение.

С прошлой недели и до вторника российскую валюту преследовала череда неудач.

На фоне новостей о возможных санкциях США против России курс доллара брал одну важную отметку за другой: сначала 66 рублей за доллар, потом 67 рублей, и в понедельник, 13 августа, достиг 68 рублей за американскую валюту.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что рубль продолжит и дальше падать. Временный рост российской валюты объяснялся тем, что инвесторы «привыкли к санкциям» и тем, что цены на нефть выросли.

Фундаментальных факторов в поддержку рубля нет.
Читайте также
У россиян начали исчезать свободные деньги

«Сальдо торгового баланса РФ составляет порядка $140 млрд. Учитывая, что санкции могут повлиять на 5−7% нашего экспорта, можно ожидать, что торговый баланс спустя время скорректируется. Курс со временем тоже скорректируется, как торговый баланс», — говорит Андрей Киселев, управляющий партнер инвестиционно-консалтинговой группы «Ди-Инвест».

По мнению Анастасии Игнатенко, ведущего аналитика ГК TeleTrade, в пессимистическом варианте возможен резкий рост доллара до уровня 71 рубля.

Такой сценарий реализуется, если 22 августа Вашингтон, как и планировал, введет санкции против Москвы в связи с инцидентом в британском Солсбери.

Справка
«Драконовские» меры: США готовятся ввести самые жесткие санкции против России

Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступит в силу 22 августа. И это только начало.

На этой неделе конгресс США опубликовал на своем сайте законопроект сенаторов о новых санкциях против России. Законопроект носит название «Об усилении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на Российскую Федерацию». Его создатели — сенаторы от республиканской и демократической партии Линдси Грэм и Боб Менендес.

Документ содержит запрет на операции с новыми выпусками российского госдолга, выпущенным через 180 дней после вступления закона в силу.

Читайте также
Чем для России обернется заморозка американцами расчетов в долларах

По сравнению с более ранними обсуждаемыми версиями законопроекта в версии на сайте Конгресса уточнено понятие российского «суверенного долга», против которого могут быть введены санкции, а также предполагается возможность ввести санкции против «кибернетического сектора» России.

Как следует из официальной версии документа, «суверенным долгом» авторы законопроекта считают не только облигации Федерального казначейства, Банка России или Фонда национального благосостояния и своповые валютные линии с ЦБ, Казначейством или ФНБ, но и «любой другой финансовый инструмент» сроком более 14 дней, который, по мнению президента США, представляет собой суверенный долг российского правительства.

Как считают эксперты, ограничения в отношении покупки новых выпусков российского госдолга еще больше отпугнут нерезидентов.

Их доля за последнее время и так сильно снизилась, и сейчас составляет ниже 30%, и выход части из них из рублевых активов приведет к падению долгового рынка РФ и рекордным доходностям.

На этом фоне курс национальной валюты даже может обвалиться до 80 рублей за доллар США.
Екатерина Конюхова
Аналитик «Алор Брокер»

Опубликованный законопроект ничего хорошего не сулит и для российских банков.

Читайте также
Россия объяснила прощенные другим странам долги

Документ вводит ограничения на «все транзакции со всем имуществом или долями в имуществе» Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Промсвязьбанка, Россельхозбанка и госкорпорации Внешэкономбанк.

«Предусмотрен запрет на все транзакции наших банков на территории США и с американскими гражданами. Возможны санкции к финансовым инструментам, которые размещают наши банки», — поясняет главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

В случае принятия законопроекта у российских банков могут возникнуть сложности с долларовыми операциями, тревожатся эксперты. Скорее всего, трудно будет привлечь фондирование в долларах США и вести расчеты по различным сделкам, говорит Богданов.

Возможна заморозка или принудительная конвертация вкладов российских банков в иностранной валюте.
Максим Осадчий
Начальник аналитического управления БКФ
Читайте также
Рубль оперся на лиру

По словам гендиректора аналитического агентства «Бизнесдром» Павла Самиева, фондирование в США российские банки и так не получают, поскольку все уже успели переориентироваться на другие рынки. Поэтому в этой части санкции никак не затронут российские госбанки.

При этом запрет использовать долларовые корсчета теоретически может привести к тому, что у госбанков возникнут проблемы с долларами, поясняет он.

Масштаб ограничений пока что не ясен, однако обойти такой запрет все же госбанки смогут, если будут обслуживать долларовые корсчета, например, через банки-партнеры.
Павел Самиев
Гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром»

Правда, такая схема поставит под угрозу партнеров, которых будут использовать российские госбанки для проведения долларовых операций, в отношении них также могут быть наложены санкции, добавляет он.

Читайте также
Чем отличаются валютные кризисы в России и Турции

При этом в любом случае приведенные в документе санкции в любом случае повлияют на показатели по прибыли российских банков. На Сбербанк и ВТБ приходится более 60% чистой прибыли всего банковского сектора, отмечает Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента Альпари.

Впрочем, опубликованный сейчас документ только законопроект, так что многие его положения не будут приняты в изначальном виде, надеется Екатерина Конюхова.

«Предложения ввести санкции на покупку нового российского госдолга уже звучали со стороны американских сенаторов в январе, но были отклонены минфином США в итоге из-за возможных негативных последствий данного решения на американские фининституты, которые держат в своих портфелях российские долговые бумаги. Очередные предложения американских законодателей для начала также должны быть приняты конгрессом и одобрены президентом США Дональдом Трампом, и шансы на их реализацию крайне малы», — резюмирует аналитик «Финам» Сергей Дроздов.

Следите за развитием темы«Падение курса рубля»
 В Кремле ответили матери Сенцова на просьбу о его помиловании
Французский телеканал признал ошибку в сюжете про «охоту» Путина
Помощник президента Белоусов вызывает глав 14 компаний в Кремль
Утерянное в озере кольцо вернулось к владельцу через 45 лет
У россиян начали исчезать свободные деньги
Синоптики рассказали о сентябрьской погоде в России
В США директора зарабатывают в 312 раз больше, чем рядовые
Зачем Путину визит на свадьбу главы австрийского МИД?
Ученые обнаружили самое быстрое существо на планете
Спорт
«Уфа» вышла в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы Российскую команду в ответном матче с люксембургским «Прогресом» спас гол в дополнительное время
Hi-Tech
Эдвард Руки-Ножи: первый киборг в истории (фото) Его называют первым киборгом в истории. И он обрел новую жизнь.
Авто
Renault рассекретила «внедорожный» Logan Презентация автомобилей из серии Stepway, в которую, помимо «Логана», войдут кроссовер Sandero и грузопассажирский Dokker, состоится на Московском автомобильном салоне
Кино
Юлии Высоцкой — 45: за что мы ее любим Актриса, телеведущая и просто воплощение идеальной женщины, Юлия Высоцкая отмечает день рождения. Рассказываем о редком актерском даре, выдающейся красоте, кулинарном энтузиазме и других причинах, по которым мы от нее без ума
Недвижимость
Четыре «нет»: что нельзя делать на дачном участке
Самое страшное здание Москвы снесут с помощью ножниц
Как найти идеального жильца: составляем объявление о сдаче жилья
Как дизайнер оформила трешку в Мытищах
Леди
Как выглядят молодые мужья звезд, которые старше 40 лет (фото) Климова, Кудрявцева и другие знаменитости выбирают мужчин моложе себя.
Дети
Ляйсан Утяшева умилила соцсети фотографией с дочкой Спортсменка проводит время с 3-летней Софией
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь