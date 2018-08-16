Турции помогают не всем миром
Реджеп Тайип Эрдоган ищет поддержки у соседей, избегая обращаться в МВФ.
Реджеп Тайип Эрдоган ищет поддержки у соседей, избегая обращаться в МВФ.
Ситуация на финансовом рынке Турции заставила многих экономистов говорить о том, что стране может понадобиться финансовая помощь извне. Однако в Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что не получали от турецкого правительства запроса о предоставлении такой помощи. В то же время после встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом власти Катара объявили о вложении в экономику Турции $15 млрд.
Курс турецкой лиры в четверг вырос на 3% по отношению к доллару после того, как в среду вечером власти Катара объявили об инвестициях $15 млрд в турецкую экономику. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад бен Халифа
По мере падения турецкой лиры в последние недели все больше экономистов предполагали, что Турция может обратиться за помощью в МВФ. Однако пока этого не произошло. Вчера представитель фонда на условиях анонимности заявила агентству Reuters, что ее организация пока не получала от турецких властей запросов о предоставлении финансовой помощи. При этом эксперты МВФ, по ее словам, внимательно следят за ситуацией в стране.
В то же время в МВФ считают, что «в свете рыночной нестабильности властям страны необходимо показать свой настрой на проведение прозрачной экономической политики для сохранения макроэкономической стабильности и сокращения дисбаланса, а также обеспечить полную операционную независимость Центробанка для выполнения его функции обеспечения финансовой стабильности». Словесные интервенции финансовых властей Турции постоянно пересекаются с заявлениями президента и правительства Турции по
Некоторые эксперты предполагают, что скрытый конфликт Турции и МВФ связан с тем, что власти Турции предпочли обратиться за помощью к своим союзникам по региону, а не к международной организации. «Это часть стратегии турецкого правительства, избегающего помощи МВФ и ищущего альтернативные варианты поддержки извне», — заявил в интервью телеканалу Sky News главный экономический советник немецкой
Евгений Хвостик