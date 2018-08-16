Турции помогают не всем миром

Источник: Reuters

Ситуация на финансовом рынке Турции заставила многих экономистов говорить о том, что стране может понадобиться финансовая помощь извне. Однако в Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что не получали от турецкого правительства запроса о предоставлении такой помощи. В то же время после встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом власти Катара объявили о вложении в экономику Турции $15 млрд.

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Курс турецкой лиры в четверг вырос на 3% по отношению к доллару после того, как в среду вечером власти Катара объявили об инвестициях $15 млрд в турецкую экономику. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад бен Халифа аль-Тани пообещал, что его страна окажет поддержку «братьям в Турции». В своем аккаунте в Twitter эмир сообщил: «В рамках важных переговоров, которые я провел в минувшую пятницу с Его Высочеством президентом Эрдоганом, мы объявляем о выделении $15 млрд на инвестиционные проекты в этой стране, которая обладает крепкой и продуктивной экономикой».

Пресс-секретарь президента Эрдогана Ибрагим Калин отметил, что турецкие власти придают «особое внимание этому визиту как показателю того, что Катар поддерживает Турцию». Подробности инвестпроектов пока не сообщаются, однако известно, что они будут сосредоточены на финансовой отрасли.

По мере падения турецкой лиры в последние недели все больше экономистов предполагали, что Турция может обратиться за помощью в МВФ. Однако пока этого не произошло. Вчера представитель фонда на условиях анонимности заявила агентству Reuters, что ее организация пока не получала от турецких властей запросов о предоставлении финансовой помощи. При этом эксперты МВФ, по ее словам, внимательно следят за ситуацией в стране.

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В то же время в МВФ считают, что «в свете рыночной нестабильности властям страны необходимо показать свой настрой на проведение прозрачной экономической политики для сохранения макроэкономической стабильности и сокращения дисбаланса, а также обеспечить полную операционную независимость Центробанка для выполнения его функции обеспечения финансовой стабильности». Словесные интервенции финансовых властей Турции постоянно пересекаются с заявлениями президента и правительства Турции по денежно-кредитной политике. Инфляционные ожидания в стране высоки, а политика регулятора нестабильна. Нацбанк Турции лишь 13 августа объявил о смягчении резервных требований по валютным активам в турецких банках.

Некоторые эксперты предполагают, что скрытый конфликт Турции и МВФ связан с тем, что власти Турции предпочли обратиться за помощью к своим союзникам по региону, а не к международной организации. «Это часть стратегии турецкого правительства, избегающего помощи МВФ и ищущего альтернативные варианты поддержки извне», — заявил в интервью телеканалу Sky News главный экономический советник немецкой финансово-страховой компании Allianz Мохамед аль-Эриан.