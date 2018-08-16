Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев в истерике из-за бегства украинских звезд
За одну ночь по всей Швеции сожгли почти 100 машин
Глюк'оZа показала подросших дочерей
Самое страшное здание Москвы снесут с помощью ножниц
Навка и Высоцкая украсили обложку юбилейного Tatler
Почему Мадонна — это настоящий рок-н-роллГлавной певице мира исполняется 60 лет
Погребинский: Киев взращивает «пророссийского монстра»
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Ксения Бородина: «Мы с Бузовой не подруги!»
Звезда реалити-шоу обнищала и поселилась в доме на дереве
Румынский клуб подписал экс-капитана сборной России по хоккею
Борец за справедливость: чем недовольна биатлонистка Подчуфарова
Танцы под «Хуторянку»: что попало на видео со свадьбы Поклонской
О смерти знаменитой актрисы узнали спустя 5 мес.
Перед смертью Вера Глаголева отправила подруге письмо - СМИ
"Без краски": в Сети смеются над Пугачевой - СМИ
Четыре «нет»: что нельзя делать на дачном участке
Как найти идеального жильца в квартиру: инструкция
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
19:53 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Региональные избиркомы запросили у турфирм информацию о поездках россиян в день выборов

Туристические компании в российских регионах получают из избирательных комиссий письма с просьбой предоставить информацию о клиентах, которые в день выборов 9 сентября будут на отдыхе, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.

Источник: Reuters

«Турагенты начали получать письма с требованиями сообщить ФИО, дату рождения и место регистрации туристов в срок до 1 сентября. В частности, такие запросы рассылает районная избирательная комиссия одного из сибирских городов», — сказала госпожа Тюрина, отметив, что в обязанности территориальных избирательных комиссий не входит выяснениетого, где находятся граждане в день голосования.

В ЦИК назвали обращения избиркомов к турагентствам самодеятельностью и пообещали разобраться в ситуации.

«Если откуда-то такое письмо поступило, то это, конечно, самодеятельность, естественно, ЦИК даст по этому поводу свои разъяснения», — приводит слова зампредседателя Центризбиркома Николая Булаева ТАСС.

В единый день голосования 9 сентября в 22 регионах пройдут выборы глав регионов, в 16 регионах выберут депутатов заксобраний, еще в 12 — выборы городских дум областных центров. В Москве пройдут выборы мэра города.

 Новые санкции США добавят Москве немало проблем
Рубль снова упадет. Эксперты рассказали, что делать с накоплениями
Помощник президента Белоусов вызывает глав 14 компаний в Кремль
Утерянное в озере кольцо вернулось к владельцу через 45 лет
У россиян начали исчезать свободные деньги
Синоптики рассказали о сентябрьской погоде в России
В США директора зарабатывают в 312 раз больше, чем рядовые
Зачем Путину визит на свадьбу главы австрийского МИД?
Ученые обнаружили самое быстрое существо на планете
Спорт
«Уфа» вышла в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы Российскую команду в ответном матче с люксембургским «Прогресом» спас гол в дополнительное время
Hi-Tech
Эдвард Руки-Ножи: первый киборг в истории (фото) Его называют первым киборгом в истории. И он обрел новую жизнь.
Авто
Renault рассекретила «внедорожный» Logan Презентация автомобилей из серии Stepway, в которую, помимо «Логана», войдут кроссовер Sandero и грузопассажирский Dokker, состоится на Московском автомобильном салоне
Кино
Юлии Высоцкой — 45: за что мы ее любим Актриса, телеведущая и просто воплощение идеальной женщины, Юлия Высоцкая отмечает день рождения. Рассказываем о редком актерском даре, выдающейся красоте, кулинарном энтузиазме и других причинах, по которым мы от нее без ума
Недвижимость
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Не надо так: 6 главных ошибок в оформлении маленькой кухни
Ноги, ёж и готическая сантехника: убойный ландшафтный дизайн от народа
Леди
Как выглядят молодые мужья звезд, которые старше 40 лет (фото) Климова, Кудрявцева и другие знаменитости выбирают мужчин моложе себя.
Дети
Ляйсан Утяшева умилила соцсети фотографией с дочкой Спортсменка проводит время с 3-летней Софией
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь