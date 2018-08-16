Региональные избиркомы запросили у турфирм информацию о поездках россиян в день выборов

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«Турагенты начали получать письма с требованиями сообщить ФИО, дату рождения и место регистрации туристов в срок до 1 сентября. В частности, такие запросы рассылает районная избирательная комиссия одного из сибирских городов», — сказала госпожа Тюрина, отметив, что в обязанности территориальных избирательных комиссий не входит выяснениетого, где находятся граждане в день голосования.

В ЦИК назвали обращения избиркомов к турагентствам самодеятельностью и пообещали разобраться в ситуации.

«Если откуда-то такое письмо поступило, то это, конечно, самодеятельность, естественно, ЦИК даст по этому поводу свои разъяснения», — приводит слова зампредседателя Центризбиркома Николая Булаева ТАСС.