Региональные избиркомы запросили у турфирм информацию о поездках россиян в день выборов

«Турагенты начали получать письма с требованиями сообщить ФИО, дату рождения и место регистрации туристов в срок до 1 сентября. В частности, такие запросы рассылает районная избирательная комиссия одного из сибирских городов», — сказала госпожа Тюрина, отметив, что в обязанности территориальных избирательных комиссий не входит выяснениетого, где находятся граждане в день голосования.
В ЦИК назвали обращения избиркомов к турагентствам самодеятельностью и пообещали разобраться в ситуации.
«Если откуда-то такое письмо поступило, то это, конечно, самодеятельность, естественно, ЦИК даст по этому поводу свои разъяснения», — приводит слова зампредседателя Центризбиркома Николая Булаева ТАСС.
В единый день голосования 9 сентября в 22 регионах пройдут выборы глав регионов, в 16 регионах выберут депутатов заксобраний, еще в 12 — выборы городских дум областных центров. В Москве пройдут выборы мэра города.