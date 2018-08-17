Что известно о главе МИД Австрии, на свадьбу которой едет Путин
На свадьбу 53-летней главы МИД Австрии Карин Кнайсль вряд ли бы обратили внимание в России, если бы не одно обстоятельство — в числе гостей торжества будет Владимир Путин.
На свадьбу 53-летней главы МИД Австрии Карин Кнайсль вряд ли бы обратили внимание в России, если бы не одно обстоятельство — в числе гостей торжества будет Владимир Путин.
Предстоящий визит Владимира Путина в Австрию — уже второй за это лето — стал неожиданностью. СМИ никогда не писали о том, что президент России близко дружит с Кнайсль или ее избранником, 65-летним бизнесменом Вольфгангом Майлингером.
На свадьбу, которая пройдет на юге федеральной земли Штирия 18 августа, Путин заедет по пути в Берлин — там его ждут переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Карин Кнайсль возглавляет МИД Австрии с зимы прошлого года. Она живет на небольшой ферме к югу от Вены. Министр знает больше семи языков, прекрасно разбирается в Ближнем Востоке и неоднократно призывала к диалогу с Россией на фоне противостояния Москвы и Запада.
Кнайсль родилась в Вене, но в четырехлетнем возрасте переехала в Амман — столицу Иордании.
В 1970 году
В середине 80-х Кнайсль изучала право и восточные языки в Университете Вены. Свое образование она продолжила в Еврейском университете Иерусалима и в Университете Иордании.
Еще в течение года Кнайсль занималась арабистикой в Университете Джорджтауна в США. В 1992 году она защитила в Национальной школе администрации во Франции диссертацию, посвященную границам на Ближнем Востоке.
Родной язык Кнайсль — немецкий, это позволит ей во время свадьбы напрямую общаться с Владимиром Путиным, который владеет этим языком.
Министр иностранных дел Австрии также прекрасно владеет арабским. Кроме того, она говорит на английском, французском, итальянском и испанском, а также знает иврит и венгерский. Недавно Кнайсль начала учить китайский.
Мне иногда снятся сны на итальянском, а иногда на французском.
«Дневник я веду именно на французском, потому что
Свою дипломатическую карьеру Кнайсль начала в конце 1980-х, когда устроилась на работу в министерство иностранных дел Австрии. За несколько лет она успела поработать в Париже и Мадриде. Во время работы в МИД Кнайсль в основном специализировалась на проблемах Ближнего Востока.
Затем она сфокусировалась на карьере преподавателя. За 10 лет Кнайсль успела поработать в нескольких университетах Вены, нескольких европейских школах, а также учебных заведениях в Ливане и Бейруте.
Ее студенты изучали международное право, историю Ближнего востока и энергетические рынки.
С 1998 года Кнайсль также работала как
Власти Австрии в последние годы придерживались умеренной по сравнению с другими странами ЕС позиции по поводу действий России.
Австрия — единственная крупная страна ЕС, которая не стала высылать российских дипломатов после отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. «В трудные времена необходимо поддерживать диалог», — сказала тогда Кнайсль.
В марте того же года министр заявила, что Австрия готова стать посредником между Москвой и Лондоном. Призывала Кнайсль и к сотрудничеству с Россией на Ближнем Востоке.
«Нам нужно сотрудничать с Россией в Сирии, Йемене, Иране, в частности по вопросам, касающимся ядерного соглашения с Ираном. Мы надеемся, что Россия сможет повлиять на Иран, особенно в том, что касается присутствия Ирана у границ Израиля в Сирии», — говорила она в интервью австрийскому телевидению.
Кроме того, СМИ называли Вену одной из возможных площадок для саммита Владимира Путина и Дональда Трампа, но в итоге президенты России и США встретились в Хельсинки.
Именно визит в Австрию стал первой зарубежной поездкой Путина во время нового президентского срока. Там он провел переговоры с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом и федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем.
Президент России во время поездки возложил венок к памятнику воинам Советской Армии, павшим за освобождение Австрии от фашизма — тогда его сопровождала Кнайсль. В это же время она и пригласила Путина на свою свадьбу.
Кнайсль — член коалиционного правительства Австрийской народной партии и правой Австрийской партии свободы (АПС). АПС одержала на выборах победу после обещаний серьезно усилить контроль за мигрантами.
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