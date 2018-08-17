Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чего вы не знали о сыне врага народа Савелии Крамарове
За одну ночь по всей Швеции сожгли почти 100 машин
Мама танцует на шесте с годовалым ребенком
Четыре «нет»: что нельзя делать на дачном участке
Дженнифер Лопез в ярком наряде прогулялась с бойфрендом
Петросян и Степаненко объяснили причины развода На сцене и на экране артисты выступали единым творческим тандемом
Британские СМИ нашли "поезд мертвецов" в метро Москвы (видео)
Сеть смеется над новой формой сборной Украины
Юлии Высоцкой — 45: за что мы ее любим
72-летнего Петросяна «отправили» на шоу «Холостяк»
Пелагея вышла замуж второй раз тайно - СМИ
По-деревенски: Сеть об имени дочки Кудрявцевой
Дональд Трамп ежедневно пользуется солярием
Степаненко отнимает у Петросяна наручные часы
Перелетел через стол: Киркоров устроил дебош в ресторане
Медведева возвращается на родину - СМИ о причине
Нужно ли отдельно регистрировать баню или сарай на участке?
Капитальный ремонт в «брежневке»: 7 особенностей
Фоторепортажи
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
09:33 (мск), источник: Ведомости

Россияне могут утратить контроль над своими персональными данными

Компании могут получить новые права в обращении с персональными данными. Получив их с согласия человека, компании без уведомления смогут передать на обработку другим компаниям, предлагает проект поправок в закон «О персональных данных». (Сейчас закон такое запрещает.) Выбранный ею подрядчик сможет дальше по цепочке перепоручить обработку данных, также не уведомляя человека, а только уведомив компанию-заказчика.

Источник: РИА "Новости"

Поправки написали представители бизнеса, а фонд «Сколково» (центр компетенций при создании нормативов цифровой экономики) отправил их в следующую инстанцию по направлению — рабочую группу по нормативному регулированию цифровой экономики, заявил представитель «Сколково». Она либо одобрит поправки, либо вернет в «Сколково» на доработку. «Ведомости» ознакомились с поправками, подлинность подтвердил представитель «Сколково».

Отвечать за сохранность персональных данных по поправкам будет компания, которая первоначально их собирала и получила согласие человека на их обработку. Ей придется разместить на сайте список всех компаний, которым она отдаст обработку данных, или найти другие способы уведомить гражданина, кто получит доступ к его данным, и зафиксировать эти способы в том же договоре с ним, где он соглашается на обработку данных.

Человек имеет право узнать, куда компания передала его данные; отвечать на запрос компания имеет право месяц. Но запретить их передачу по цепочке он не может — только отозвать первоначальное согласие.
Читайте также
Роспотребнадзор рассказал, как защитить персональные данные

Кроме прочего компания сможет обрабатывать данные в целях, которые посчитает выгодными для себя, а не только в изначально согласованных с человеком.

Разработкой законопроекта занималось объединение экспертов из IT-компаний, операторов связи, банков, они перечислены на сайте АНО «Цифровая экономика». Нововведения позволили бы многопрофильному бизнесу и стартапам упростить получение согласия на обработку персональных данных, расширить спектр услуг, получить которые можно будет дистанционно, и предлагать клиентам именно то, что им интересно, рассчитывает участник обсуждения поправок.

«Мегафон» в целом поддерживает законопроект — он усовершенствует порядок обработки данных, а это будет стимулировать развитие новых услуг в цифровой экономике, объясняет представитель оператора. Эксперты движутся к тому, чтобы упростить выдачу, отзыв, корректировки согласий на обработку персональных данных, считает представитель «Ростелекома».

При правильном регулировании новый порядок обращения с персональными данными поможет бизнесу оптимизировать их обработку, а для граждан сделает оборот данных более прозрачным и подконтрольным, предполагает представитель «Ростелекома».

Есть и не согласные с идеей, зафиксированной в поправках. Человек потеряет четкий контроль за передачей его персональных данных и станет бесправным в этом процессе, комментирует документ директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Александра Орехович: он разрешает нынешним и будущим — любым партнерам компании распоряжаться данными без ведома человека. Такой подход, по мнению Орехович, нарушает права пользователя. Данные могут принадлежать только субъекту и только он может ими распоряжаться, присваивать его данные себе не может никто, непреклонна она.

Читайте также
Россияне стали чаще жаловаться на незаконное использование их данных
Поправки противоречат духу и букве закона о персональных данных, поддерживает ФРИИ управляющий партнер консалтингового агентства «Емельянников, Попова и партнеры» Михаил Емельянников.

Мировое сообщество стремится к тому, чтобы максимально четко информировать людей, зачем у них собирают данные, описывать, как и кто будет их использовать, ограничивать их обработку целями, заявленными при сборе, объясняет Емельянников. Такое, в частности, предусматривает вступивший в силу в мае в Евросоюзе регламент защиты данных (General Data Protection Regulation, GDPR), сообщает он.

Предложенные поправки, очевидно, выгодны только бизнесу, который сможет сделать данные товаром и продавать их в своих интересах, уверен Емельянников, и, более того, логика этих поправок может спровоцировать множество нарушений закона о рекламе, потому что этот закон запрещает использовать персональные данные в маркетинговых целях без согласия потребителя.

Штраф за каждое такое нарушение составляет от 100 000 до 500 000 руб.

Почему закон о персональных данных не работает?
Во время загрузки произошла ошибка.
10 мая© Ньюстюб
 «Победа» проиграла иск о бесплатной ручной клади
Навальный объявил всероссийскую акцию протеста против пенсионной реформы
На сим-картах найдены "белые пятна"
В конгрессе США призвали прекратить истерию вокруг России
Актер из «Место встречи изменить нельзя» попал в реанимацию
Синоптики рассказали о сентябрьской погоде в России
В Австралии обнаружены останки самых древних микробов на Земле
США заподозрили Китай в подготовке удара
Утерянное в озере кольцо вернулось к владельцу 45 лет спустя
Спорт
«Зенит» и «Уфа» успешно завершили третий раунд квалификации ЛЕ Обе команды в ответных матчах заставили понервничать своих болельщиков, но в итоге добились права играть раунде плей-офф турнира
Hi-Tech
Эдвард Руки-Ножи: первый киборг в истории (фото) Его называют первым киборгом в истории. И он обрел новую жизнь.
Авто
Колеса с 3-этажный дом: в поисках Царь-танка Царь-пушка и Царь-колокол навечно застыли в Кремле, Царь-бомба рванула на Новой Земле, а Царь-танк таинственно исчез в подмосковных лесах. Мы взяли крутой внедорожник и прокатились по следам исполинской чудо-машины
Кино
Юлии Высоцкой — 45: за что мы ее любим Актриса, телеведущая и просто воплощение идеальной женщины, Юлия Высоцкая отмечает день рождения. Рассказываем о редком актерском даре, выдающейся красоте, кулинарном энтузиазме и других причинах, по которым мы от нее без ума
Недвижимость
Четыре «нет»: что нельзя делать на дачном участке
Самое страшное здание Москвы снесут с помощью ножниц
Нужно ли отдельно регистрировать баню или сарай на участке
Звезда реалити-шоу разорилась и поселилась в доме на дереве
Леди
Гагарина, Башаров: кто еще встретил свою любовь в Интернете Семь невероятных историй, в которых знакомство в Сети переросло в настоящие отношения.
Дети
Лепс показал всех своих детей (фото) Певец проводит время с семьей.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь