Бомбардировщики Су-24 сведут в отдельные смешанные авиаполки

В 2018 году такой авиаполк развернут на базе 4-й отдельной разведывательной эскадрильи 6-й армии ВВС и ПВО ВКС России (базируется на аэродроме Шаталово в Смоленской области). На организационную структуру и облик новых соединений повлиял опыт боевого применения этих машин в Сирии.