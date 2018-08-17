Бомбардировщики Су-24 сведут в отдельные смешанные авиаполки
Фронтовые бомбардировщики Су-24 будут сведены в отдельные смешанные авиаполки, рассказали «Известиям» в Минобороны. В каждом из них будет
Фронтовые бомбардировщики Су-24 будут сведены в отдельные смешанные авиаполки, рассказали «Известиям» в Минобороны. В каждом из них будет
В 2018 году такой авиаполк развернут на базе 4-й отдельной разведывательной эскадрильи 6-й армии ВВС и ПВО ВКС России (базируется на аэродроме Шаталово в Смоленской области). На организационную структуру и облик новых соединений повлиял опыт боевого применения этих машин в Сирии.
Модифицированный Су-24 получил новую жизнь во многом благодаря современной электронике. Речь в том числе идет о специализированной вычислительной подсистеме СВП-24 «Гефест», которая в разы повысила точность бомбометания.