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03:07 (мск), источник: Известия

Бомбардировщики Су-24 сведут в отдельные смешанные авиаполки

Фронтовые бомбардировщики Су-24 будут сведены в отдельные смешанные авиаполки, рассказали «Известиям» в Минобороны. В каждом из них будет одна-две эскадрильи Су-24М или Су-24М2, еще одну укомплектуют разведчиками Су-24МР.

Источник: РИА "Новости"

В 2018 году такой авиаполк развернут на базе 4-й отдельной разведывательной эскадрильи 6-й армии ВВС и ПВО ВКС России (базируется на аэродроме Шаталово в Смоленской области). На организационную структуру и облик новых соединений повлиял опыт боевого применения этих машин в Сирии.

Модифицированный Су-24 получил новую жизнь во многом благодаря современной электронике. Речь в том числе идет о специализированной вычислительной подсистеме СВП-24 «Гефест», которая в разы повысила точность бомбометания.

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Во время загрузки произошла ошибка.
14 апреля 2016© Ньюстюб
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