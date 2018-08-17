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03:20 (мск), источник: Lenta.Ru

На востоке Украины «нашли» следы российской армии

Украина представит факты появления в Донбассе новейших российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые ранее зафиксировала ОБСЕ. Об этом говорится в заявлении украинского МИД.

По информации ведомства, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в Донбассе четыре системы РЭБ, которые находятся на вооружении российской армии. В МИД посчитали это свидетельством о том, что Москва «прибегает к эскалации».

Ранее 16 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко заявил, что Украина готова отразить «полномасштабную агрессию» со стороны России.

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По его словам, решение вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях страны находится в политической плоскости.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине.

Киев регулярно обвиняет во вмешательстве в конфликт Россию. В Кремле отрицают наличие на востоке Украины регулярных подразделений российских Вооруженных сил.

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