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07:59 (мск), источник: Lenta.Ru

США заподозрили Китай в подготовке удара

Китайские военные готовятся «вероятно нанести удар» по Соединенным Штатам, для этого они стали больше проводить тренировок с бомбардировщиками. Об этом сказано в докладе Министерства обороны США о Вооруженных силах Китая.

Источник: РИА "Новости"

«За последние три года она [Народно-освободительная армия Китая] расширила надводные операции своих бомбардировщиков, получая опыт на сложных морских участках, и вероятно тренируется для нанесения ударов по США и ее союзникам», — сообщают авторы доклада.

США уверены, что Китай хочет научиться наносить удары по американским военным базам и вооруженным силам в Тихом океане, в том числе на острове Гуам (не входит в состав США, но считается их владением — прим. «Ленты. ру») .

Армия Китая наращивает свои возможности для «поражения целей удаленных от КНР насколько это возможно», сообщается в докладе. Полеты бомбардировщиков могут быть использованы для подачи стратегического сигнала региональным государствам. Минобороны США предполагают, что учения могут иметь большее значение, чем «демонстрации улучшенных возможностей».

В мае китайские бомбардировщики Xian H-6K были замечены на спорных островах Южно-Китайского моря. В Пентагоне указали, что Китай своими действиями лишь усиливает напряженность и способствует дестабилизации региона. Парасельские острова являются предметом территориального спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом.

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