США заподозрили Китай в подготовке удара

Источник: РИА "Новости"

«За последние три года она [Народно-освободительная армия Китая] расширила надводные операции своих бомбардировщиков, получая опыт на сложных морских участках, и вероятно тренируется для нанесения ударов по США и ее союзникам», — сообщают авторы доклада.

США уверены, что Китай хочет научиться наносить удары по американским военным базам и вооруженным силам в Тихом океане, в том числе на острове Гуам (не входит в состав США, но считается их владением — прим. «Ленты. ру») .

Армия Китая наращивает свои возможности для «поражения целей удаленных от КНР насколько это возможно», сообщается в докладе. Полеты бомбардировщиков могут быть использованы для подачи стратегического сигнала региональным государствам. Минобороны США предполагают, что учения могут иметь большее значение, чем «демонстрации улучшенных возможностей».