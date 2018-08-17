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10:15 (мск), источник: РИА Новости

В конгрессе США призвали прекратить истерию вокруг России

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Член американского Конгресса Томас Масси призвал прекратить истерию вокруг России и покончить с военной риторикой. Об этом политик написал в колонке для RealClear Politics.

Источник: РИА Новости

Конгрессмен отметил, что одержимость Россией подрывает американские ценности и мешает созданию продуктивных отношений между странами.

По его словам, масс-медиа, «потерявшие связь с реальностью» политики и бюрократы заставляют американцев верить в продолжение холодной войны и убеждают их в том, что вести диалог с россиянами — это преступление. Кроме того, Масси добавил, что его соотечественников «заставляют» бояться каждого россиянина в США.

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«Предполагаемый “обширный российский заговор”, навязываемый демократами и средствами массовой информации после избрания президента Трампа, просто не беспокоит нормальных американцев», — подчеркнул Масси.

По мнению конгрессмена, трудолюбивые граждане США обеспокоены вопросами, связанными с наличием рабочих мест, оплатой счетов и хорошим будущим для своих детей.
В заключение Масси перечислил реальные угрозы США, в число которых он включил госдолг, отсутствие безопасности на границах и радикальный исламский терроризм.

В среду на сайте конгресса был опубликован законопроект с новыми антироссийскими санкциями. Документ предусматривает, в частности, ограничения против российских политиков, чиновников, бизнесменов и компаний, связанных с российскими энергопроектами.

Кроме того, проект включает санкции против российского государственного долга. Авторы также предлагают запретить выдачу американцам лицензий на участие в нефтедобывающих проектах в России.

Следите за развитием темы«Новые санкции США»
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