Пентагон проанализировал «китайскую угрозу»
Пекин заподозрили в отработке возможных ударов по американским базам.
Пекин заподозрили в отработке возможных ударов по американским базам.
За последние годы Китай существенно укрепил свои военные возможности в космосе, а также расширил зону операций армии страны. Об этом говорится в докладе Пентагона, представленном Конгрессу. Американские военные также не исключили того, что китайцы отрабатывают возможные удары по базам США и их союзников в западной части Тихого океана, включая остров Гуам — не случайно, по их мнению, число китайских военных учений с использованием бомбардировщиков заметно выросло.
Доклад, на подготовку которого военное ведомство США потратило $108 тыс., начинается с напоминания о том, что «с 2002 года китайские лидеры, включая Си Цзиньпина (председатель КНР.— “Ъ”), характеризовали первые два десятилетия XXI века как “время стратегических возможностей”». «По их оценкам, международные условия в этот период будут содействовать внутреннему развитию Китая и экспансии его “всеобъемлющей национальной власти”», — отмечают американские военные. Суть целей Пекина, как говорится в докладе, зафиксирована в концепции Си Цзиньпина о «китайской мечте о национальном возрождении», которая призвана создать «влиятельный и процветающий Китай».
«Страны, участвующие в проекте, могут в результате закрепить экономическую зависимость от китайского капитала, что Китай может использовать в своих интересах», — предупреждают американские военные. В качестве примера приводится сделка о передаче китайцам в лизинг на 99 лет порта Хамбантота на
Что касается военной стратегии Пекина, то в докладе отмечается: Китай стремится к своим целям, не ставя под угрозу региональную стабильность, так как в ином случае экономическое развитие страны оказалось бы под угрозой, что в результате ударило бы по внутренней стабильности в КНР. Между тем в документе анализируется строительство, которое ведется китайцами на оспариваемых Китаем, Вьетнамом, Филиппинами, Малайзией, Индонезией и Брунеем рифах архипелага Спратли в
Еще одна точка потенциального конфликта, как отмечается в докладе, — это спорные участки в Гималаях. Там обстановка особенно обострялась в июне 2017 года, когда китайские военные инженеры начали строить дорогу через плато Доклам, права на которое оспаривают Китай и Бутан. Правительство небольшого гималайского государства потребовало от Пекина прекратить строительство, а когда китайцы не отреагировали — призвало на помощь свою союзницу Индию. Около 300 индийских солдат без использования огнестрельного оружия оттеснили китайцев, разрушили дорогу и преградили путь строительной технике. Противостояние между двумя странами длилось три месяца.
В центре внимания остается и проблема КНДР. В докладе Пентагона при этом отмечается, что в 2017 году отношения между Пекином и Пхеньяном достигли «низшей точки за десятилетия». «Приоритетом Китая является сохранение стабильности на Корейском полуострове, что включает в себя предотвращение краха КНДР и военного конфликта. Как следствие, в 2017 году китайские лидеры выступали против ядерной и ракетной деятельности КНДР и, вероятно, были обеспокоены тем, что эти действия провоцируют развертывание дополнительных сил Соединенными Штатами и их союзниками на Корейском полуострове или рядом с ним. Хотя Китай поддержал дополнительные санкции против Северной Кореи, китайские лидеры неохотно принимают меры, которые, как они считают, увеличивают риск дестабилизации КНДР. Это включает в себя, например, нежелание поддержать санкции, которые бы полностью прекратили поставки нефти в Северную Корею», — поясняется в документе.
Сами Соединенные Штаты обеспокоены активной модернизацией китайской армии. Цель процесса обозначил в 2017 году на XIX съезде Коммунистической партии Си Цзиньпин, заверивший: «К 2050 году
Озабочены в Пентагоне и ростом числа китайских военных учений.
Такой вывод, в частности, делается из факта, что Китай в последние годы стал чаще проводить тренировки с бомбардировщиками. Под угрозой, в частности, может оказаться американская военная база на острове Гуам. Отмечается в докладе также и международное военное сотрудничество Китая, в частности его участие в военных учениях России на Балтийском море в июле 2017 года.
В документе также особо отмечается деятельность Китая в космосе и киберпространстве. Сообщается, что укрепление военных возможностей страны в космосе продолжается, несмотря на официальную позицию КНР о недопустимости его милитаризации. Что же касается киберпространства, то тут, как утверждают американские военные, Пекин во многом ориентируется на США и стремится к созданию отдельного киберкомандования, подобного тому, что уже есть в Штатах.
«США добиваются конструктивных и нацеленных на результат отношений с Китаем», — отмечается в докладе Пентагона. Между тем напомним, что Китай (наряду с Россией) упоминается в числе ключевого соперника США в целом ряде документов, принятых американскими военными за время президентского правления Дональда Трампа. За это время отношения между Вашингтоном и Пекином заметно ухудшились. При этом ключевая причина
Следующая возможность преодолеть эти разногласия представится
Павел Тарасенко