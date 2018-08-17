Пентагон проанализировал «китайскую угрозу»

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За последние годы Китай существенно укрепил свои военные возможности в космосе, а также расширил зону операций армии страны. Об этом говорится в докладе Пентагона, представленном Конгрессу. Американские военные также не исключили того, что китайцы отрабатывают возможные удары по базам США и их союзников в западной части Тихого океана, включая остров Гуам — не случайно, по их мнению, число китайских военных учений с использованием бомбардировщиков заметно выросло.

Доклад, на подготовку которого военное ведомство США потратило $108 тыс., начинается с напоминания о том, что «с 2002 года китайские лидеры, включая Си Цзиньпина (председатель КНР.— “Ъ”), характеризовали первые два десятилетия XXI века как “время стратегических возможностей”». «По их оценкам, международные условия в этот период будут содействовать внутреннему развитию Китая и экспансии его “всеобъемлющей национальной власти”», — отмечают американские военные. Суть целей Пекина, как говорится в докладе, зафиксирована в концепции Си Цзиньпина о «китайской мечте о национальном возрождении», которая призвана создать «влиятельный и процветающий Китай».

В Пентагоне отмечают, что китайские власти всячески пытаются усилить свое экономическое, дипломатическое и военное влияние. Ради этого, в частности, развивается инициатива «Пояса и Пути» — предложение объединения проектов «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века».

«Страны, участвующие в проекте, могут в результате закрепить экономическую зависимость от китайского капитала, что Китай может использовать в своих интересах», — предупреждают американские военные. В качестве примера приводится сделка о передаче китайцам в лизинг на 99 лет порта Хамбантота на Шри-Ланке, а также схожие соглашения с властями Греции и Австралии.

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Что касается военной стратегии Пекина, то в докладе отмечается: Китай стремится к своим целям, не ставя под угрозу региональную стабильность, так как в ином случае экономическое развитие страны оказалось бы под угрозой, что в результате ударило бы по внутренней стабильности в КНР. Между тем в документе анализируется строительство, которое ведется китайцами на оспариваемых Китаем, Вьетнамом, Филиппинами, Малайзией, Индонезией и Брунеем рифах архипелага Спратли в Южно-Китайском море. Напомним, что два года назад Гаагский арбитраж признал все претензии Китая на острова и рифы Южно-Китайского моря незаконными, но Пекин это решение не принял. Например, в мае стало известно о размещении на рифах противокорабельных крылатых ракет YJ-12B, способных поражать цели на расстоянии до 295 морских миль. Пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин тогда заявила, что Пекин обладает суверенным правом размещать на своей территории любое оружие, какое сочтет нужным. «Те, у кого нет агрессивных планов, не должны беспокоиться или пугаться», — сказала она на брифинге.

Еще одна точка потенциального конфликта, как отмечается в докладе, — это спорные участки в Гималаях. Там обстановка особенно обострялась в июне 2017 года, когда китайские военные инженеры начали строить дорогу через плато Доклам, права на которое оспаривают Китай и Бутан. Правительство небольшого гималайского государства потребовало от Пекина прекратить строительство, а когда китайцы не отреагировали — призвало на помощь свою союзницу Индию. Около 300 индийских солдат без использования огнестрельного оружия оттеснили китайцев, разрушили дорогу и преградили путь строительной технике. Противостояние между двумя странами длилось три месяца.

В центре внимания остается и проблема КНДР. В докладе Пентагона при этом отмечается, что в 2017 году отношения между Пекином и Пхеньяном достигли «низшей точки за десятилетия». «Приоритетом Китая является сохранение стабильности на Корейском полуострове, что включает в себя предотвращение краха КНДР и военного конфликта. Как следствие, в 2017 году китайские лидеры выступали против ядерной и ракетной деятельности КНДР и, вероятно, были обеспокоены тем, что эти действия провоцируют развертывание дополнительных сил Соединенными Штатами и их союзниками на Корейском полуострове или рядом с ним. Хотя Китай поддержал дополнительные санкции против Северной Кореи, китайские лидеры неохотно принимают меры, которые, как они считают, увеличивают риск дестабилизации КНДР. Это включает в себя, например, нежелание поддержать санкции, которые бы полностью прекратили поставки нефти в Северную Корею», — поясняется в документе.

Сами Соединенные Штаты обеспокоены активной модернизацией китайской армии. Цель процесса обозначил в 2017 году на XIX съезде Коммунистической партии Си Цзиньпин, заверивший: «К 2050 году Народно-освободительная армия должна стать силой мирового класса». В связи с этим рост военного бюджета продолжается. Каков он сейчас, сказать сложно: в Пентагоне отмечают, что ряд ключевых статей (вроде затрат на разработку новых видов вооружений и закупки оружия за рубежом) засекречен. Официально в 2017 году военный бюджет КНР составил $190 млрд. В докладе приводятся оценки издания Jane`s Defense, подсчитавшего: к 2021 году этот показатель может составить $240 млрд. Напомним, что оборонный бюджет США на 2019 финансовый год — $716 млрд.

Озабочены в Пентагоне и ростом числа китайских военных учений.

«За последние три года вооруженные силы Китая быстро расширяли зону покрытия надводных военных операций, обретая опыт таких операций в стратегически важных морских районах и, вероятно, обучая вооруженные силы ударам против США и союзников», — говорится в документе.

Такой вывод, в частности, делается из факта, что Китай в последние годы стал чаще проводить тренировки с бомбардировщиками. Под угрозой, в частности, может оказаться американская военная база на острове Гуам. Отмечается в докладе также и международное военное сотрудничество Китая, в частности его участие в военных учениях России на Балтийском море в июле 2017 года.

В документе также особо отмечается деятельность Китая в космосе и киберпространстве. Сообщается, что укрепление военных возможностей страны в космосе продолжается, несмотря на официальную позицию КНР о недопустимости его милитаризации. Что же касается киберпространства, то тут, как утверждают американские военные, Пекин во многом ориентируется на США и стремится к созданию отдельного киберкомандования, подобного тому, что уже есть в Штатах.

«США добиваются конструктивных и нацеленных на результат отношений с Китаем», — отмечается в докладе Пентагона. Между тем напомним, что Китай (наряду с Россией) упоминается в числе ключевого соперника США в целом ряде документов, принятых американскими военными за время президентского правления Дональда Трампа. За это время отношения между Вашингтоном и Пекином заметно ухудшились. При этом ключевая причина все-таки экономическая. В конце июля администрация Белого дома подтвердила планы введения пошлин в размере 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом $200 млрд в год, китайская сторона смогла ответить только планами по повышению ввозных пошлин до 25% на американские товары всего на $60 млрд.

Следующая возможность преодолеть эти разногласия представится 22—23 августа : по данным газеты The Wall Street Journal, в эти дни в Вашингтоне будет находиться китайская делегация во главе с замминистра коммерции Ван Шоувэнем.