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14:33 (мск), источник: Интерфакс

Трамп собрался отозвать доступ к секретной информации у следователей по «Рашагейту»

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп собирается отозвать допуск к секретной информации у ряда американских официальных лиц, которые либо были связаны с расследованием по «российскому делу», либо критиковали работу главы государства, сообщает The Washington Post со ссылкой на двух неназванных сотрудников Белого дома.

Источник: AP 2018

«Президент Трамп рассказал своим советникам, что намерен отозвать больше допусков к секретным материалам в рамках дальнейших мер, направленных против людей, которые критиковали его или сыграли определенную роль в расследовании предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы 2016 года», — пишет издание.

The Washington Post отмечает, что меры коснутся тех, кто упоминается в специальном списке Белого дома: в нем фигурируют имена бывших руководителей американских разведслужб, которых, как считают в администрации США, возможно, следует лишить доступа к секретным данным.

По информации газеты, Трамп может начать предпринимать подобные действия в скором времени.

Однако приближенные американского лидера рассказали, что в настоящее время они пытаются принять срочные меры, чтобы список был пересмотрен.

Между тем, по словам помощников Трампа, президент считает, что ему удалось занять «сильную и решительную» позицию в ситуации с экс-директором ЦРУ Бреннаном. Они также рассказали, что каждый раз, когда Трамп видит Бреннана по телевизору, он выражает глубокое презрение.

Приближенные президента США отметили, что на фоне продолжающегося расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» поведение Трампа остается «импульсивным и непредсказуемым».
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The Washington Post напоминает, что за последние полтора года Трамп уволил или угрожал принять соответствующие меры в отношении примерно десяти нынешних и бывших официальных лиц, связанных с расследование о вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, которое он не раз называл «охотой на ведьм».

На этой неделе глава государства принял решение отозвать допуск Бреннана к секретной информации, заявив, что экс-директор ЦРУ «поставил под вопрос свою объективность и репутацию». Трамп также обвинил бывшего главу ЦРУ в том, что тот «выдвигал необоснованные, возмутительные обвинения».

В заявлении американского лидера говорилось также, что он рассматривает возможность лишения доступа к секретным данным и других бывших руководителей разведслужб, включая экс-

Бреннан в свою очередь назвал решение о лишении его доступа к секретной информации политически мотивированным злоупотреблением властью и способом отомстить за критику в адрес администрации США.

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