Пора бомбить
Зачем России новейший ракетоносец Ту-22М3М.
Зачем России новейший ракетоносец Ту-22М3М.
Первый опытный самолет Ту-22М3М создан в рамках программы модернизации дальнего сверхзвукового
Модернизированный самолет получил новое навигационное, связное, прицельное оборудование, управление двигателями и топливной автоматикой, а также современные системы радиоэлектронной борьбы. Бортовое радиоэлектронное оборудование Ту-22М3М унифицировано с аналогичными системами стратегического ракетоносца Ту-160М. Таким образом оборудование, которое планируется установить на модификацию Ту-160М2, изначально будет проверено на Ту-22М3М.
Искусственный интеллект обеспечивает работу
Для этого самолет получит новый комплекс вооружения, включающий современные средства связи и навигации, а также средства радиоэлектронной борьбы и высокоточные противокорабельные крылатые ракеты класса «воздух-поверхность» Х-32. В перспективе Ту-22М3М планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами авиационного комплекса «Кинжал», дальность применения которого в составе
Ту-22М3М, оснащенный тремя крылатыми ракетами Х-32 (дальность 600−1000 километров и скорость 4−5,4 тысячи километров в час), согласно заявленным характеристикам, способен поразить американский авианосец, а также практически любую стратегическую цель в Европе. Предназначенные для перехвата Ту-22М3 американские реактивные многоцелевые истребители Grumman F-14 Tomcat сняты с вооружения, а сменивших их Boeing F/A-18E/F Super Hornet недостаточно.
Впервые официальная информация о планах Минобороны по модернизации Ту-22М3 до Ту-22М3М появилась еще в феврале 2012 года. Тогда завершить модернизацию 30 единиц Ту-22М3 предполагалось до 2020 года. По последним данным, модернизация строевых самолетов Ту-22М3 до Ту-22М3М должна начаться в 2019 году, а первые серийные обновленные машины будут приняты на вооружение в 2021 году.
Первый полет Ту-22М0 совершил в августе 1969 года. Модификация Ту-22М3 впервые полетела в июне 1977 года. Первый Ту-22М3 ВВС СССР принял в 1989 году. Всего произведено 497 машин Ту-22М различных модификаций, включая 268 единиц Ту-22М3. В настоящее время ВКС России располагают 62 такими самолетами.
Главным нововведением в Ту-22М3 по сравнению с Ту-22М2 стало использование турбореактивных двухконтурных двигателей с форсажной камерой НК-25 вместо НК-23, а также глубокое обновление бортового оборудования и вооружения. В настоящее время опытный Ту-22М3М оснащен НК-25, однако в перспективе серийные машины должны получить двигатели НК-32−02 от Ту-160М2.
Вооружение самолета включает двуствольную кормовую пушку ТКБ-613 калибра 23 миллиметра (боекомплект 750 снарядов), управляемые и аэробаллистические ракеты, а также морские мины различных типов. Ракеты размещаются в фюзеляжном отсеке и на пилонах под неподвижной частью крыла. Имеются активные и пассивные средства постановки помех.
В настоящее время Ту-22М3 эксплуатирует только Россия. За рубеж, согласно официальной информации, сверхзвуковые