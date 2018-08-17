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15:02 (мск), источник: РИА Новости

В Австрии прокомментировали приглашение Путина на свадьбу главы МИД

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Присутствие президента России Владимира Путина на свадьбе австрийского министра иностранных дел Карин Кнайсль не влияет на внешнюю политику Австрии, заявил агентству APA представитель австрийского МИД.

Источник: РИА Новости

Ранее депутат Европарламента от партии «Зеленые» Михель Раймон призвал Кнайсль подать в отставку. По его словам, если глава МИД Австрии не пойдет на это добровольно, федеральный канцлер Себастьян Курц должен предложить ее отставку президенту Александру Ван дер Беллену.

«В первую очередь это приватное торжество и частный визит, из этого не следует никакого изменения внешнеполитического позиционирования Австрии», — заявил представитель австрийского МИД.

При этом в ведомстве пояснили, что приезд Путина на свадьбу считается рабочим визитом и сопровождается «обычными мерами безопасности при визите иностранного гостя государства».

Для обеспечения безопасности будут задействованы сотни полицейских в Южной Штирии, отмечает агентство. «Российская сторона сама оплатит свои расходы», — добавил представитель ведомства.

По его словам, Кнайсль берет на себя расходы на торжество, включая расходы на частную охранную фирму. Расходы на задействованную полицию берет на себя австрийская сторона, но представитель управления полиции федеральной земли Штирия Фриц Грундниг пока не смог назвать точных цифр.
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Среди приглашенных на свадьбу гостей числится канцлер Себастьян Курц и их встреча с Путиным возможна. При этом среди гостей на свадьбе не будет Александера Ван дер Беллена. «Президент Австрии не будет присутствовать на свадьбе», — подтвердил APA представитель федерального президента.

Отмечается, что приготовления к визиту Путина идут полным ходом. Ожидается, что он прибудет самолетом в Грац, время прибытия пока неизвестно, но ориентировочно — около полудня. Как именно президент РФ будет добираться до места бракосочетания в Южной Штирии также пока не разглашается. Согласно полиции, есть несколько вариантов, в качестве меры безопасности будет задействовано австрийское спецподразделение «Кобра».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин получил приглашение на свадьбу главы МИД Австрии Кнайсль во время своего последнего визита в Вену.

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