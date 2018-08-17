Мечта Дональда Трампа о параде переносится на следующий год

Источник: AP 2018

Министерство обороны США приняло решение о переносе на 2019 год парада в честь столетия окончания Первой мировой войны, который должен был состояться в ноябре. Возможная причина такого решения состоит в том, что стоимость проведения мероприятия существенно выросла в сравнении с изначальными подсчетами. Инициатива проведения парада принадлежит президенту США Дональду Трампу, однако многие военные изначально скептически отнеслись к этой идее.

«Изначально мы планировали провести это мероприятие 10 ноября 2018 года, но теперь мы решили изучить возможности проведения его в 2019 году», — заявил пресс-секретарь министерства обороны США полковник Роб Мэннинг. В военном ведомстве не сообщили о причинах отмены парада, который должен был быть приурочен к столетию окончания Первой мировой войны.

Напомним, что инициатива проведения парада принадлежала президенту США Дональду Трампу. Как стало известно в феврале, он дал поручение Пентагону обдумать возможность организации мероприятия в Вашингтоне с участием современной тяжелой боевой техники по аналогии с военным парадом, который традиционно проводится в Париже в честь Дня взятия Бастилии.

По данным СМИ, господин Трамп и ранее неоднократно обсуждал эту идею со своими помощниками, однако многие уже тогда восприняли ее скептически. Так, отставной генерал Пол Итон, работающий в крупной ветеранской организации, назвал это «фетишизмом в стиле правителей банановых республик».

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Парады в США обычно проводят только по завершении крупных вооруженных конфликтов — в последний раз такое мероприятие состоялось в 1991 году после окончания войны в Персидском заливе.

Наиболее вероятной причиной переноса парада стала его стоимость. В четверг телеканал CNBC сообщил о том, что стоимость подготовки мероприятия оказалась на $80 млн выше, чем ожидалось ранее, — $92 млн против $12 млн. Как сообщает Reuters со ссылкой на источник в Пентагоне, не ясно, что именно стало причиной переноса, но увеличение стоимости мероприятия вызвало серьезное беспокойство в министерстве и могло стать одной из причин такого решения.

Яна Рождественская