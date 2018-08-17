МИД выразил протест Госдепу США из-за вопросов дипсобственности
Министерство иностранных дел России выразило протест Госдепартаменту США
Министерство иностранных дел России выразило протест Госдепартаменту США
«В связи с продолжающимся грубым нарушением Соединенными Штатами Америки норм международного права в отношении дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации на территории США Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило Государственному департаменту решительный протест, направив по дипломатическим каналам соответствующую ноту», — говорится в сообщении.
Представители внешнеполитического ведомства передали соответствующее сообщение генсеку ООН Антониу Гутеррешу еще 18 мая текущего года для подготовки доклада на 73-й сессии Генассамблеи ООН.
В прошлом году власти США закрыли генконсульство России в