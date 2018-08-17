МИД выразил протест Госдепу США из-за вопросов дипсобственности

Источник: AP 2018

«В связи с продолжающимся грубым нарушением Соединенными Штатами Америки норм международного права в отношении дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации на территории США Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило Государственному департаменту решительный протест, направив по дипломатическим каналам соответствующую ноту», — говорится в сообщении.

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Представители внешнеполитического ведомства передали соответствующее сообщение генсеку ООН Антониу Гутеррешу еще 18 мая текущего года для подготовки доклада на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

В прошлом году власти США закрыли генконсульство России в Сан-Франциско и торговое представительство в Вашингтоне. В марте этого года Соединенные Штаты выслали из страны 60 российских дипломатов, после чего зеркальные меры принял МИД РФ.

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