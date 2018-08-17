Москалькова оценила идею либерализации наказания за экстремизм в интернете

«Я поддерживаю идею либерализации этой статьи и считаю, что очень важно нам не расширять искусственно количество граждан с судимостью, потому что это в корне меняет жизнь человека. Но нарушение конституционных норм здесь не усматривается… Здесь этот вопрос необходимо решать в абсолютно обычном русле через законопроектную деятельность», — сказала Москалькова журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли она обратиться в КС за разъяснениями по наказанию за репосты в соцсетях, поддерживает ли идею либерализации наказания за экстремизм в интернете.
Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов сообщил РИА Новости, что СПЧ выступает за корректировку российского антиэкстремистского законодательства и обещает вскоре передать свои предложения по этому поводу в Генпрокуратуру и Общероссийский народный фронт (ОНФ).
В среду владеющая социальной сетью «ВКонтакте» компания Mail.Ru Group сообщила, что попросила Госдуму внести законопроект об амнистии осужденных за экстремизм, распространение информации и другую активность в соцсетях, в том числе лайки, репосты и публикацию изображений, если такие действия не имели общественно опасных последствий.