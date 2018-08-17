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14:57 (мск), источник: РИА Новости

Москалькова оценила идею либерализации наказания за экстремизм в интернете

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддерживает идею либерализации наказания за экстремизм в интернете и считает, что этот вопрос надо решать законодательным путем, в обычном русле.

Источник: РИА Новости

«Я поддерживаю идею либерализации этой статьи и считаю, что очень важно нам не расширять искусственно количество граждан с судимостью, потому что это в корне меняет жизнь человека. Но нарушение конституционных норм здесь не усматривается… Здесь этот вопрос необходимо решать в абсолютно обычном русле через законопроектную деятельность», — сказала Москалькова журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли она обратиться в КС за разъяснениями по наказанию за репосты в соцсетях, поддерживает ли идею либерализации наказания за экстремизм в интернете.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов сообщил РИА Новости, что СПЧ выступает за корректировку российского антиэкстремистского законодательства и обещает вскоре передать свои предложения по этому поводу в Генпрокуратуру и Общероссийский народный фронт (ОНФ).

В среду владеющая социальной сетью «ВКонтакте» компания Mail.Ru Group сообщила, что попросила Госдуму внести законопроект об амнистии осужденных за экстремизм, распространение информации и другую активность в соцсетях, в том числе лайки, репосты и публикацию изображений, если такие действия не имели общественно опасных последствий.

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