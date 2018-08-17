Москалькова оценила идею либерализации наказания за экстремизм в интернете

«Я поддерживаю идею либерализации этой статьи и считаю, что очень важно нам не расширять искусственно количество граждан с судимостью, потому что это в корне меняет жизнь человека. Но нарушение конституционных норм здесь не усматривается… Здесь этот вопрос необходимо решать в абсолютно обычном русле через законопроектную деятельность», — сказала Москалькова журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли она обратиться в КС за разъяснениями по наказанию за репосты в соцсетях, поддерживает ли идею либерализации наказания за экстремизм в интернете.