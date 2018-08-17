Саакашвили назвал срок возвращения на Украину

«[Я вернусь], как только Порошенко уйдет, и я восстановлю свое гражданство через судебную систему. Потому что элементарно там было всё нарушено по отношению ко мне», — сказал он в эфире Радио НВ.
Политик также намерен добиться того, чтобы люди, которые «подделывали его подпись, анкету» и напугали судей и свидетелей, ответили перед законом.
Кроме того, он анонсировал участие его партии «Движение новых сил» в парламентских выборах на Украине, которые намечены на 2019 год.
Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2007-го и с января 2008 года до середины ноября 2013-го.
В 2015 году он получил гражданство Украины и занял должность губернатора Одесской области.
В конце июля 2017 года украинский лидер лишил Саакашвили гражданства и в начале 2018 года смог выслать из страны до 2021 года.
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