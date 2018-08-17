Мэр Вашингтона сообщила, сколько мог стоить отмененный Трампом парад

Источник: РИА Новости

Трамп в пятницу написал в Twitter, что отменил военный парад в Вашингтоне из-за его слишком высокой стоимости. Вместо этого в ноябре он поедет в Париж на парад в честь окончания Первой мировой войны, а также посетит «большой парад» на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд, где базируется «борт № 1» (самолет президента США). При этом Трамп обвинил «местных политиков, которые управляют в Вашингтоне» в желании «получить неожиданную прибыль» за счет проведения парада.

«Я Мюриэль Боузер, мэр Вашингтона, местный политик, который наконец-то добралась до звезды реалити (шоу — ред.) в Белом доме с реальностью (21,6 миллиона долларов) о парадах, мероприятиях и демонстрациях в Америке Трампа (грустно)», — написала Боузер в Twitter в ответ на твит президента.

Столица США традиционно поддерживает на выборах демократов, а не республиканцев, к которым относится Трамп.

Кроме того, в своей записи Боузер, очевидно, намекает на прежний опыт работы Трампа на телевидении, где он был ведущим реалити-шоу «Подмастерье».

В четверг стало известно, что министерство обороны США решило отложить до 2019 года запланированный на ноябрь военный парад, который хотел организовать президент страны. Власти хотели провести военный парад по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. По данным ряда СМИ, которые ссылались на анонимные источники, парад мог обойтись Вашингтону в 92 миллиона долларов. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что ему ничего неизвестно о таких цифрах и речь шла о гораздо меньшей сумме.

Идея проведения парада в Вашингтоне родилась у Трампа в 2017 году после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, где его впечатлил парад в честь Дня взятия Бастилии.