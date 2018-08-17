Мэр Вашингтона сообщила, сколько мог стоить отмененный Трампом парад
ВАШИНГТОН, 17 авг — РИА Новости. Военный парад в Вашингтоне, который ранее
ВАШИНГТОН, 17 авг — РИА Новости. Военный парад в Вашингтоне, который ранее
Трамп в пятницу написал в Twitter, что отменил военный парад в Вашингтоне
«Я Мюриэль Боузер, мэр Вашингтона, местный политик, который
Столица США традиционно поддерживает на выборах демократов, а не республиканцев, к которым относится Трамп.
Кроме того, в своей записи Боузер, очевидно, намекает на прежний опыт работы Трампа на телевидении, где он был ведущим
В четверг стало известно, что министерство обороны США решило отложить до 2019 года запланированный на ноябрь военный парад, который хотел организовать президент страны. Власти хотели провести военный парад по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. По данным ряда СМИ, которые ссылались на анонимные источники, парад мог обойтись Вашингтону в 92 миллиона долларов. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что ему ничего неизвестно о таких цифрах и речь шла о гораздо меньшей сумме.
Идея проведения парада в Вашингтоне родилась у Трампа в 2017 году после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, где его впечатлил парад в честь Дня взятия Бастилии.
В США часто проводятся гражданские парады с участием военных, но не принято проводить масштабные военные парады с боевой техникой.