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17:43 (мск), источник: РИА Новости

Мэр Вашингтона сообщила, сколько мог стоить отмененный Трампом парад

ВАШИНГТОН, 17 авг — РИА Новости. Военный парад в Вашингтоне, который ранее из-за дороговизны отменил президент США Дональд Трамп, мог бы обойтись городскому бюджету в 21,6 миллиона долларов, что меньше примерно в 4 раза приводившейся в СМИ стоимости, сообщила мэр американкой столицы Мюриэль Боузер.

Источник: РИА Новости

Трамп в пятницу написал в Twitter, что отменил военный парад в Вашингтоне из-за его слишком высокой стоимости. Вместо этого в ноябре он поедет в Париж на парад в честь окончания Первой мировой войны, а также посетит «большой парад» на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд, где базируется «борт № 1» (самолет президента США). При этом Трамп обвинил «местных политиков, которые управляют в Вашингтоне» в желании «получить неожиданную прибыль» за счет проведения парада.

«Я Мюриэль Боузер, мэр Вашингтона, местный политик, который наконец-то добралась до звезды реалити (шоу — ред.) в Белом доме с реальностью (21,6 миллиона долларов) о парадах, мероприятиях и демонстрациях в Америке Трампа (грустно)», — написала Боузер в Twitter в ответ на твит президента.

Столица США традиционно поддерживает на выборах демократов, а не республиканцев, к которым относится Трамп.

Кроме того, в своей записи Боузер, очевидно, намекает на прежний опыт работы Трампа на телевидении, где он был ведущим реалити-шоу «Подмастерье».

В четверг стало известно, что министерство обороны США решило отложить до 2019 года запланированный на ноябрь военный парад, который хотел организовать президент страны. Власти хотели провести военный парад по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. По данным ряда СМИ, которые ссылались на анонимные источники, парад мог обойтись Вашингтону в 92 миллиона долларов. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что ему ничего неизвестно о таких цифрах и речь шла о гораздо меньшей сумме.

Идея проведения парада в Вашингтоне родилась у Трампа в 2017 году после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, где его впечатлил парад в честь Дня взятия Бастилии.

В США часто проводятся гражданские парады с участием военных, но не принято проводить масштабные военные парады с боевой техникой.

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