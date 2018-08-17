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18:25 (мск), источник: ТАСС

НОМ заявила о двукратном снижении жалоб на нарушения перед единым днем голосования

В ходе текущей избирательной кампании Ассоциация независимых общественных наблюдателей получила 79 сообщений о нарушениях.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Ассоциация независимых общественных наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ) во время подготовки к единому дню голосования 2018 года получила в два раза меньше сообщений о нарушениях избирательного законодательства, чем годом ранее.

«По текущей избирательной кампании мы получили 79 сообщений о нарушениях избирательного законодательства. Если сравнивать с периодом единого дня голосования в прошлом году [в сентябре 2017 года], то это в два раза меньше, хотя избирательных кампаний проходит больше», — сказала в ходе всероссийского конгресса наблюдателей федеральный координатор НОМ Елена Бабченкова.

Она отметила, что наблюдатели «на конкретных цифрах видят», что количество нарушений, в том числе возможных, снижается.

Поэтому мы считаем, что работа общественных наблюдателей ведет к снижению числа нарушений.
Елена Бабченкова
федеральный координатор НОМ

Первый всероссийский конгресс общественных наблюдателей проводится по инициативе НОМ, Российского фонда свободных выборов и Ассоциации юристов России. Партнерами мероприятия выступают общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые выборы», движения «Россия выбирает» и «Народный наблюдатель», общественное объединение «Группа 32». По словам федерального координатора НОМ Романа Коломойцева, участниками конгресса стали 300 человек, которые представляют «практически все регионы России».

ТАСС является информационным партнером всероссийского конгресса общественных наблюдателей.

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