НОМ заявила о двукратном снижении жалоб на нарушения перед единым днем голосования

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Ассоциация независимых общественных наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ) во время подготовки к единому дню голосования 2018 года получила в два раза меньше сообщений о нарушениях избирательного законодательства, чем годом ранее.

«По текущей избирательной кампании мы получили 79 сообщений о нарушениях избирательного законодательства. Если сравнивать с периодом единого дня голосования в прошлом году [в сентябре 2017 года], то это в два раза меньше, хотя избирательных кампаний проходит больше», — сказала в ходе всероссийского конгресса наблюдателей федеральный координатор НОМ Елена Бабченкова.

Она отметила, что наблюдатели «на конкретных цифрах видят», что количество нарушений, в том числе возможных, снижается.

Поэтому мы считаем, что работа общественных наблюдателей ведет к снижению числа нарушений. Елена Бабченкова федеральный координатор НОМ

Первый всероссийский конгресс общественных наблюдателей проводится по инициативе НОМ, Российского фонда свободных выборов и Ассоциации юристов России. Партнерами мероприятия выступают общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые выборы», движения «Россия выбирает» и «Народный наблюдатель», общественное объединение «Группа 32». По словам федерального координатора НОМ Романа Коломойцева, участниками конгресса стали 300 человек, которые представляют «практически все регионы России».