Путин внес кандидатуры на пост глав Ингушетии, Дагестана и ЯНАО
Выборы пройдут в единый день голосования 9 сентября.
Выборы пройдут в единый день голосования 9 сентября.
МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение законодательных собраний Дагестана, Ингушетии и
Об этом сообщает
В частности, глава государства внес на рассмотрение Народного собрания Дагестана кандидатуры временно исполняющего обязанности главы республики Владимира Васильева, а также заместителей председателя Народного собрания Дагестана Камила Давдиева и Махмуда Махмудова.
В Народное собрание Ингушетии президент внес кандидатуры действующего главы республики
В числе кандидатов на пост главы ЯНАО, которых предложил президент, — временно исполняющий обязанности губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов, заместитель председателя комитета Законодательного собрания ЯНАО по социальной политике и
Каждая партия имеет право внести не более трех кандидатур из числа своих членов или беспартийных, причем до внесения списков они должны провести консультации с партиями, имеющими отделения на территории соответствующего субъекта РФ, но не обладающего правом выдвижения кандидатур. Президент не позднее чем за 20 дней до дня голосования из предложенных ему кандидатур представляет трех кандидатов для избрания на должность руководителя региона в заксобрание. По итогам голосования избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов законодательного органа власти региона.
Выборы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Полномочия Евкурова истекают осенью 2018 года.