Путин внес кандидатуры на пост глав Ингушетии, Дагестана и ЯНАО

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение законодательных собраний Дагестана, Ингушетии и Ямало-Ненецкого автономного округа кандидатуры для избрания на должность глав этих регионов.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Кандидатуры внесены в соответствии с законом об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.

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В частности, глава государства внес на рассмотрение Народного собрания Дагестана кандидатуры временно исполняющего обязанности главы республики Владимира Васильева, а также заместителей председателя Народного собрания Дагестана Камила Давдиева и Махмуда Махмудова.

В Народное собрание Ингушетии президент внес кандидатуры действующего главы республики Юнус-Бека Евкурова, заместителя председателя комитета Народного собрания Ингушетии по здравоохранению и социальной политике Ильяса Богатырева, а также депутата городского совета муниципального образования «Городской округ город Назрань» Урусхана Евлоева.

В числе кандидатов на пост главы ЯНАО, которых предложил президент, — временно исполняющий обязанности губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов, заместитель председателя комитета Законодательного собрания ЯНАО по социальной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Голубенко и директор ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» Виталий Лагутин.

Согласно региональному законодательству, глав Ингушетии, Дагестана и ЯНАО выбирают депутаты региональных парламентов из числа кандидатур, внесенных президентом по представлению партий, представленных в Госдуме и заксобраниях соответствующих регионов.

Каждая партия имеет право внести не более трех кандидатур из числа своих членов или беспартийных, причем до внесения списков они должны провести консультации с партиями, имеющими отделения на территории соответствующего субъекта РФ, но не обладающего правом выдвижения кандидатур. Президент не позднее чем за 20 дней до дня голосования из предложенных ему кандидатур представляет трех кандидатов для избрания на должность руководителя региона в заксобрание. По итогам голосования избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов законодательного органа власти региона.