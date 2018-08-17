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17 августа, источник: РИА Новости

Захарова оценила решение США не финансировать программы помощи для Сирии

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение американских властей сократить финансирование программ помощи для Сирии.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в Госдепе заявили, что США перенаправят 230 миллионов долларов, которые планировалось выделить для Сирии, на другие цели. Представитель ведомства Хезер Науэрт объяснила это тем, что США удалось собрать около 300 миллионов долларов для Сирии от партнеров по коалиции.

Захарова упрекнула американские власти в нежелании спонсировать восстановление мирной жизни на сирийской территории.

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«Правильно: ИГИЛ* там уже нет, непримиримые боевики ушли, “Белые каски” тоже эвакуированы. Кому в Сирии могут быть нужны деньги? Ну не мирную жизнь же Госдепу спонсировать», — написала представитель российского МИД в Facebook.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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