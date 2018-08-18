Лукашенко отправил в отставку руководство правительства Белоруссии
МИНСК, 18 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил руководство правительства.
МИНСК, 18 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил руководство правительства.
Румас сменил на посту главы кабмина Андрея Кобякова, который занимал его с 2014 года.
Помимо этого, Лукашенко произвел и другие кадровые перестановки в правительстве. Первым заместителем премьера он назначил Александра Турчина, который до этого руководил аппаратом Совета министров. Игорь Ляшенко, возглавлявший концерн «Белнефтехим», стал заместителем
Еще одним замом премьера назначен Владимир Кухарев, занимавший должность зампредседателя комитета госконтроля. Он будет отвечать за сферу строительства, ЖКХ и транспорта.
Игорь Петришенко, посол Белоруссии в России, также стал заместителем премьера. Он будет курировать социальную сферу — здравоохранение, образование, культуру и спорт.
Президент также назначил нескольких министров — Дмитрий Микуленок занял должность министра архитектуры и строительства, Павел Утюпин — министра промышленности, Константин Шульган — министра связи и информатизации, Дмитрий Крутой — министра экономики. Председателем Государственного
Затем последовали и кадровые решения — президент отправил в отставку двух министров — Анатолия Черного, возглавлявшего Министерство архитектуры и строительства, и главу Министерства промышленности Виталия Вовка. Еще нескольким чиновникам Лукашенко объявил выговор и предупредил о неполном служебном соответствии. Председатель Оршанского райисполкома также лишился должности.
Кроме того, президент распорядился перевести Оршанский район на режим особого функционирования. Фактически это означает, что повышенный спрос за дисциплину и достижение поставленных задач будет как с руководителей всех уровней, так и с рядовых работников.