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18:14 (мск), источник: РИА Новости

Порошенко запретил взыскивать с оборонки долги в пользу России

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому Россия и ее компании не смогут взыскать долги со стратегических предприятий ОПК Украины. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Источник: РИА Новости

В частности, закон вводит запрет на исполнение решений, в том числе иностранных судов, о взыскании задолженности по обязательствам, где кредитором выступают российские компании, их местные или зарубежные «дочки», а должником — предприятия украинского ОПК, внесенные в перечень стратегических объектов.

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Документ также предусматривает остановку уже открытых и запрет на открытие новых исполнительных производств о взыскании задолженности с предприятий ОПК в пользу России, а также запрет на их банкротство по заявлениям российских юридических лиц.

Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

Украина в 2014 году разорвала договор по военно-техническому сотрудничеству с Россией, запретив экспорт товаров военного и двойного назначения. Таким образом, украинские предприятия не смогли выполнить свои обязательства перед российскими заказчиками, и те стали обращаться в суды. По оценкам авторов закона, долг украинских предприятий перед Россией составляет примерно 145 миллионов долларов.

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