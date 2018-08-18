Порошенко запретил взыскивать с оборонки долги в пользу России

В частности, закон вводит запрет на исполнение решений, в том числе иностранных судов, о взыскании задолженности по обязательствам, где кредитором выступают российские компании, их местные или зарубежные «дочки», а должником — предприятия украинского ОПК, внесенные в перечень стратегических объектов.
Документ также предусматривает остановку уже открытых и запрет на открытие новых исполнительных производств о взыскании задолженности с предприятий ОПК в пользу России, а также запрет на их банкротство по заявлениям российских юридических лиц.
Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.
Украина в 2014 году разорвала договор по военно-техническому сотрудничеству с Россией, запретив экспорт товаров военного и двойного назначения. Таким образом, украинские предприятия не смогли выполнить свои обязательства перед российскими заказчиками, и те стали обращаться в суды. По оценкам авторов закона, долг украинских предприятий перед Россией составляет примерно 145 миллионов долларов.