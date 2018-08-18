Владимир Путин прибыл в Грац на свадьбу главы МИД Австрии
Президент России Владимир Путин в Австрии принимает участие в торжествах по случаю бракосочетания главы МИД этой страны Карин Кнайссль, рассказал «РИА Новости»
Президент России Владимир Путин в Австрии принимает участие в торжествах по случаю бракосочетания главы МИД этой страны Карин Кнайссль, рассказал «РИА Новости»
Господин Путин днем прибыл в город Грац, в предместьях которого пройдет свадьба. Президент России сделал здесь краткую остановку с частным визитом по пути в Берлин, где состоятся его переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Напомним, впервые с 2014 года Владимир Путин направляется в ФРГ на двусторонние переговоры. Госпожа Меркель примет его вечером в правительственной резиденции Мезеберг.
Как президента России встречают в Австрии, читайте в публикации «Ъ FM».