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16:38 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Владимир Путин прибыл в Грац на свадьбу главы МИД Австрии

Президент России Владимир Путин в Австрии принимает участие в торжествах по случаю бракосочетания главы МИД этой страны Карин Кнайссль, рассказал «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

Господин Путин днем прибыл в город Грац, в предместьях которого пройдет свадьба. Президент России сделал здесь краткую остановку с частным визитом по пути в Берлин, где состоятся его переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Напомним, впервые с 2014 года Владимир Путин направляется в ФРГ на двусторонние переговоры. Госпожа Меркель примет его вечером в правительственной резиденции Мезеберг.

Как президента России встречают в Австрии, читайте в публикации «Ъ FM».

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