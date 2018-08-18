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18:44 (мск), источник: РИА Новости

Путин прибыл в Берлин на переговоры с Меркель

БЕРЛИН, 18 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Берлин на переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, где обсудит урегулирование ситуации в Сирии, на Украине, санкции США и реализацию крупных международных коммерческих проектов, включая «Северный поток-2».

Источник: РИА Новости

Российский лидер прилетел в аэропорт Берлина из Австрии. Там он побывал на свадьбе главы австрийского МИД Карин Кнайсль. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, поездка в Австрию носила частный характер. Кнайсль пригласила Путина на свадьбу еще во время визита российского лидера в Вену 5 июня.

По данным официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, российско-германские переговоры пройдут в замке Мезеберг, расположенном в 70 километрах к северу от Берлина. Встреча состоится через три месяца после переговоров Путина с Меркель 18 мая в Сочи.

Перед началом переговоров Путин и Меркель сделают заявление для прессы. Песков объяснил такой необычный формат началом переговоров во второй половине дня: «все-таки это суббота, совсем поздно делать заявления с информационной точки зрения не совсем удобно».

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Ранее Песков заявлял, что лидеры проведут сверку часов по всем важнейшим проблемам: «это и Украина, это и Сирия, это и рестрикции, с которыми так или иначе сталкиваются сейчас многие страны, и с последствиями этих рестрикций».

Сама Меркель накануне встречи заявила, что количество общих проблем, от Украины и Сирии до экономического сотрудничества, делает постоянный диалог с Россией оправданным. Она подчеркнула, что в Берлине хотят хороших отношений с Москвой, встреча будет носить рабочий характер и «от нее не надо ждать особых результатов».

После объявления визита Путина в Германию немецкий бизнес приветствовал встречу лидеров России и ФРГ, рассчитывая на продолжение диалога в целях разрешения проблем и реализации новых проектов.

Путин обсудит с Меркель санкции и «Северный поток-2»
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15:27 (мск)© Ньюстюб
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