Песков рассказал о подарках Путина на свадьбу главе МИД Австрии
Москва. 18 августа. INTERFAX.RU — Помимо выступления казачьего хора российский лидер подарил молодоженам картину, старинную масловыжималку и тульский самовар.
Москва. 18 августа. INTERFAX.RU — Помимо выступления казачьего хора российский лидер подарил молодоженам картину, старинную масловыжималку и тульский самовар.
Президент РФ Владимир Путин на свадьбе главы МИД Австрии Карен Кнайссль произнес тост на немецком языке, подарил новобрачным несколько подарков, а также выступление Кубанского казачьего хора, рассказал журналистам
Он также отметил, что у Путина состоялась краткая беседа с австрийским канцлером Себастьяном Курцем.
По его словам, Путин «выступил с достаточно длинным тостом на немецком языке, в котором выразил признательность и свое удовольствие в связи с представившейся ему возможностью посетить гостеприимную Австрию».
Президент присутствовал не только на праздничном застолье, но и посетил предшествовавшую ему церемонию бракосочетания, которую провел бургомистр Гратца.
Объясняя выбор пейзажа в качестве подарка, Песков пояснил, что супруг министра Вольфганг Майлингер — уроженец таких же сельских мест.
В субботу вечером российский лидер после краткого визита в Австрию, где провел на свадьбе около часа, прибыл в Берлин.