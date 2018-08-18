Выпускники школ разочаровали украинского министра

Источник: AP 2018

«Откровенно говоря, хочется бить тревогу. Это же полная катастрофа! Сорок восемь процентов абитуриентов не смогли решить задачу уровня восьмого класса. Каждый второй из сегодняшних выпускников не ориентируется в элементарных математических правилах!» — посетовал министр.

По словам Климкина, без изменений в подходе к преподаванию и стимуляции молодежи Украина рискует «оказаться нигде».

Он отметил, что «образование — это путь к успешному будущему», и, сворачивая с него, страна обрекает себя на «периферию жизни».

Украинский министр добавил, что неудовлетворительное положение дел касается не только математики, но и английского, истории, географии, и, «что поражает», украинского языка. «Вдумайтесь?! И этого никто не замечает! Вас это не шокирует?» — заключил Климкин.