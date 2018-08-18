Лукашенко назвал позицию прежнего правительства в диалоге с МВФ безмозглой

Источник: РИА Новости

В субботу глава белорусского государства принял решение о назначении новым премьер-министром страны Сергея Румаса. Он также назначил вице-премьеров и ряд министров.

Во время назначения новых членов правительства Лукашенко раскритиковал позицию предыдущего во время переговоров с международными организациями, в частности, с МВФ. «Понятны их (МВФ — ред.) требования. Международный валютный фонд проводит определенную политику, и тут никуда не денешься», — отметил президент. Вместе с тем, продолжил он, даже не с подачи МВФ, а «с подачи деятелей в правительстве» начали звучать предложения о том, чтобы мгновенно поднять оплату населением услуг ЖКХ, приватизировать всю госсобственность.

«Что бы мы получили? Минимум — недовольство народа и неплатежи. Люди не смогли бы оплатить тот уровень коммунальных услуг, который был бы предъявлен. Поэтому четко был дан мною ответ на этот вопрос в ходе еще предвыборной кампании: по мере роста заработной платы мы будем потихоньку увеличивать плату за коммунальные услуги со стороны населения», — сказал Лукашенко.

По его словам, «президент ставит одну задачу, а здесь опять пытаются протолкнуть в правительстве, да и Национальном банке, не мытьем, так катаньем эту так называемую либеральную позицию, безмозглую позицию».

Ранее в субботу, объясняя кадровые решения, Лукашенко подчеркнул, что не может быть никаких разногласий и разночтений в проведении курса развития нашей страны.