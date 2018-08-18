США подготовили санкции против «Северного потока-2»

Отмечается, что окончательно решение относительно указанных ограничений Вашингтон пока не принял. По словам американского чиновника, сейчас решается вопрос, применять ли санкции лишь в отношении компаний, которые будут участвовать в прокладке труб в Балтийском море, или расширить их таким образом, чтобы они затрагивали фирмы, связанные с финансированием проекта.

Собеседники издания сообщают, что американские власти предупредят Евросоюз перед тем, как ввести санкции.

Ранее 19 июля сообщалось, что сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо внес на рассмотрение законопроект о введении санкций против проекта газопровода «Северный поток-2». По его словам, Германия и другие страны должны снижать количество природного газа, которое они покупают у России, а не повышать его.