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18 августа, источник: Lenta.Ru

США подготовили санкции против «Северного потока-2»

В течение нескольких недель США могут применить ограничительные меры в отношении компаний, участвующих в реализации проекта строительства трубопровода «Северный поток-2». О готовности пакета санкций сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Отмечается, что окончательно решение относительно указанных ограничений Вашингтон пока не принял. По словам американского чиновника, сейчас решается вопрос, применять ли санкции лишь в отношении компаний, которые будут участвовать в прокладке труб в Балтийском море, или расширить их таким образом, чтобы они затрагивали фирмы, связанные с финансированием проекта.

Собеседники издания сообщают, что американские власти предупредят Евросоюз перед тем, как ввести санкции.

Ранее 19 июля сообщалось, что сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо внес на рассмотрение законопроект о введении санкций против проекта газопровода «Северный поток-2». По его словам, Германия и другие страны должны снижать количество природного газа, которое они покупают у России, а не повышать его.

Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался против «Северного потока-2». По мнению американского лидера, зависимость Европы от российского газа подрывает международную стабильность.

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