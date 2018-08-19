Всем труба: Путин и Меркель давят на газ

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В Германии в замке Мезеберг прошла трехчасовая встреча президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Ключевыми проблемами, которые обсудили лидеры, стали Украина и «Северный поток — 2». Путин в очередной раз призвал рассматривать строительство газопровода как экономический проект, а также заверил, что ввод в эксплуатацию нового «потока» не означает, что транзит через Украину будет прекращен. О чем еще говорили Путин и Меркель, — в материале «Газеты.Ru».

Перед переговорами президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель оба лидера обозначили свои позиции по тем вопросам, которые они планировали обсудить, а именно: Украины, Сирии, Ирана, газопровода «Северный поток — 2» и взаимодействия в условиях санкций.

Германии — газ

Проект «Северный поток — 2» президент и канцлер обсуждали в том числе с привязкой к украинской проблеме. Меркель заявила, что даже после ввода газопровода в эксплуатацию транзит российского газа через Украину не должен прекращаться. Глава России и раньше говорил, что сам «поток» является проектом исключительно экономическим, а не политическим, но и в этот раз подтвердил, что планов о прекращении использования украинского маршрута у Москвы нет.

Однако Путин подчеркнул, что рассматривать это направление поставки энергоресурсов следует исключительно в экономической плоскости.

Хочу отметить, что главное, чтобы украинский транзит — он традиционный для нас — соответствовал экономическим требованиям, был экономическим во всех смыслах этого слова. Владимир Путин президент России

«“Северный поток — 2” — это исключительно экономический проект и он не закрывает возможности продолжения транзита российского газа через территорию Украины», — указал Путин.

Он также подчеркнул, что реализация проекта нового магистрального газопровода «Северный поток — 2», работа над которым ведется совместно с партнерами из Германии, даст возможность улучшить газотранспортную систему Европы, разделить маршруты поставок и уменьшить транзитные риски, удовлетворив растущий спрос экономики Европы.

В настоящее время «Северный Поток — 2», по которому будет осуществляться транспортировка газа из России в Германию, находится в фазе строительства. Проектом предполагается прокладка двух нитей газопровода объемом 55 млрд кубов в год.

Разрешение на его реализацию уже дали Германия, Финляндия, Швеция, однако на Германию активно воздействуют США с целью не столько отказаться от строительства газопровода, но с требованием начать закупки американского сжиженного газа, который гораздо дороже, чем российский.

Давление на проект осуществляют и американские законодатели. В среду, 15 августа, в конгресс США был внесен законопроект, предлагающий введение санкций в отношении компаний, которые поставляют трубы или оборудование для российских энергетических компаний.

В законопроекте говорится о необходимости давления на страны НАТО, через территорию которых пройдет газопровод «Северный поток — 2».

В то же время Германия также является важным элементом транзита российских энергоресурсов в страны Европы. Путин напомнил, что в июне исполнилось 50 лет с момента старта поставок газа в Германию из СССР.

Стоит отметить, что именно в те годы создалась ситуация, немного напоминающая сегодняшнюю — тогда правительство ФРГ, заключив с Советским Союзом соглашение о поставке труб большого диаметра в обмен на поставки газа, подверглось экономическому прессингу со стороны США. Однако Германия смогла выдержать его, доказав в международных инстанциях, что действия США неправомочны.

Украине — перемирие

Следующим важным вопросом относительно украинской тематики лидеры двух стран — вполне ожидаемо — заявили конфликт в Донбассе. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду, что с наступлением нового учебного года здесь удастся добиться устойчивого режима прекращения огня.

При этом важнейшим элементом урегулирования конфликта на востоке Украины остаются минскими соглашениями, гарантом которых — наравне с Россией и Францией — выступает Германия.

Мы над этим уже довольно долго работаем. Есть и остаются минские договоренности. Хотя надо констатировать, что у нас пока нет стабильного перемирия. Я надеюсь, что удастся сейчас, к началу нового учебного года, сделать новую попытку обеспечивать перемирие. Ангела Меркель канцлер ФРГ

Заинтересованность Германии в перемирии означает, что ЕС может прибегнуть к определенному давлению на президента Украины Петра Порошенко, который намерен вновь выставить кандидатуру на президентских выборах в 2019 году.

При этом Москва также заинтересована в том, чтобы минские соглашения были реализованы как можно скорее, ведь именно с их имплементацией Евросоюз увязывает дальнейшее ослабление санкционной политики, которую Запад проводит по отношению к Москве.

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Об этом же в день переговоров Меркель и Путина заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. В интервью Welt am Sonntag он сказал, что запуск процесса снятия европейских санкций с России может быть запущен только после реализации договоренностей. Кроме того, он выразил желание придать минскому процессу «новую динамику», однако что это значит на практике, он не пояснил.

В то же время минские соглашения буксуют не из-за позиции России, а из-за действий Киева, отказывающегося следовать документу, который подписал сам Порошенко на встрече «нормандской четверки».

В настоящее время ситуация на востоке Украины находится в полузамороженном состоянии, хотя периодически там возникают перестрелки между ВСУ и ополченцами самопровзглашенных ДНР и ЛНР.

Новый виток эскалации конфликта может произойти накануне выборов президента Украины в 2019 году, многое в этом вопросе будет зависеть от позиции Петра Порошенко.

Сирии — восстановление

Основная часть переговоров Путина и канцлера Германии останется закрытой — итоговой пресс-конференции двух лидеров запланировано не было. Однако и ряд других проблем, а — главное — позиции по ним лидеры России и ФРГ осветили перед переговорами.

Среди них — ситуация в Сирии, если конкретнее, то возвращение беженцев на те территории, которые они были вынуждены покинуть. У Москвы есть планы по возвращению большей части беженцев, с которыми Меркель ранее ознакомили глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Генштаба России Сергей Герасимов. В начале августа они были приняты канцлером в Берлине.

По словам Путина, для их возвращения, по сути, нужны довольно простые вещи:

«Помочь восстановить водоснабжение, канализацию, помочь восстановить медицину — самые элементарные вещи. Думаю, что в этом заинтересованы все, в том числе и Европа», — добавил он.

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Для Меркель возвращение живущих в Германии беженцев в Сирию — возможность не только улучшить ситуацию в ФРГ, но и снизить давление со стороны коллег по правящей коалиции, которые уже активно оборачивают миграционный кризис против канцлера. Этим летом конфликт внутри правящей коалиции чуть не привел правительство Меркель на грань развала. Пробоины удалось залатать, однако о консолидированной позиции внутри правящих элит ФРГ говорить не приходится.