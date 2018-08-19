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01:19 (мск), источник: Интерфакс

Путин и Меркель сошлись в необходимости оградить «Северный поток-2» от нападок третьих стран

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель согласились с необходимостью оградить проект «Северный поток-2» от нападок со стороны третьих стран, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Источник: AP 2018

«Данный вопрос затрагивался», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, обсуждалась ли на переговорах тема возможного введения Соединенными Штатами санкций в отношении компаний, участвующих в реализации проекта «Северный поток-2».

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«В целом есть понимание, что проект абсолютно коммерчески выгоден, конкурентен, и поэтому необходимо принять меры к тому, чтобы оградить его от возможных неконкурентных и незаконных нападок со стороны третьих государств», — добавил он.

Отвечая на вопросы, были ли достигнуты какие-либо договоренности о противодействии возможным санкциям в отношении «Северного потока-2», Песков сказал: «Не стояло цели достигнуть какие-либо договоренности, тем более трудно сказать, какие могут быть договоренности, но в целом обменялись пониманием того, что проект нужен, и он должен быть завершен».

В целом переговоры президента Путина и Меркель были очень обстоятельными, стороны детально обсудили ранее намеченные вопросы, заявил Дмитрий Песков.

«Переговоры были длительными, был очень обстоятельный, детальный разговор по темам, которые были в целом обозначены в заявлении (глав двух государств перед началом переговоров — ИФ)», — сказал он журналистам.

В частности, Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Путин обсудит с Меркель санкции и «Северный поток-2»
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